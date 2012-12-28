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Происшествия
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сегодня, 16:15
Липчанин зарабатывал на инсценировках ДТП со своим «Мерседесом»
А погорел на инсценировке пожара. Теперь его будут судить по обвинению в мошенничестве в сфере страхования.
«По данным следствия, хитрую схему с сообщниками мужчина разработал ещё в 2021 году. Он инсценировал аварии с участием своего автомобиля «Мерседес», после чего вызывал ничего не подозревающих аварийных комиссаров, которые оформляли ДТП. А затем обращался в страховую компанию и получал выплаты. Всего так он получил 1,5 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Также, полагает следствие, в 2024 году мужчина устроил страховой случай в частном доме своей сожительницы. Он привёл в нерабочее состояние электрический обогреватель и создал аварийный режим работы электросети, в результате чего возникло возгорание. Далее он уговорил ничего не подозревающую липчанку обратиться в региональный филиал страховой компании для возмещения ущерба. Но сотрудники страховой проявили бдительность и провели расследование — на этот раз до выплаты не дошло.
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