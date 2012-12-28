Дачники просят отремонтировать «несуществующую» дорогу

Уже несколько лет дорога, по которой к двум СНТ ездят автобусы, находится в аварийном состоянии. При этом по документам дороги не существует.

Уже несколько лет владельцы участков в садоводческих товариществах «Цементник» и «Металлург-4» добиваются ремонта подъездной дороги к СНТ. Садоводства раньше относились к Грязинскому району, теперь они включены в состав Липецка. А с дорогой до сих пор непонятно.«Дорога, по которой много лет осуществляется автобусное сообщение, не входит в перечень автомобильных дорог и является просекой, находится в аварийном состоянии, но это не мешает администрации города запускать автобусы по этой дороге, что не безопасно для пассажиров, создаёт серьёзные трудности в повседневной жизни и напрямую нарушает принцип доступности городской среды. То есть, автобусы ходят по несуществующей дороге. Так же хочу обратить ваше внимание на конкретные последствия: сложности с посещением социально значимых объектов (поликлиник, магазинов), проблемы с оперативным доступом экстренных служб (скорой, пожарной охраны), нарушения в работе социальной инфраструктуры (затруднена доставка товаров, вывоз мусора и т. д.)», — написал GOROD48 один из дачников Олег Скрипник.С 2023 года Олег Скрипник обращается в различные ведомства Липецка и Грязей, в прокуратуру и ГИБДД, но ничего не меняется. Его попросту футболят.В областном управлении дорог и транспорта в 2023 году Олегу ответили, что подъезд к СНТ не входит в перечень дорог регионального значения. Он не поставлен на кадастровый учет и не имеет собственника. Добавив, что областные чиновники неоднократно рекомендовали коллегам из Грязинского района включить ее в свой перечень дорог и отремонтировать. Жалобу Олега перенаправили Грязинскую администрацию.Там липчанину ответили, что дорога к Грязинскому району не относится, и должна входить в перечень дорог регионального значения, так как ведет в Липецк.Госавтоинспекция же заявила, что дорога относится к Липецку и перенаправила обращение Олега в городскую администрацию.В 2026 году уже в Грязинском округе Олегу Скрипнику пояснили, что проблемная дорога относится к землям лесного фонда, следовательно, заниматься ей должны федеральные ведомства. В том же ответе дорогу назвали просекой, пояснив, что строили ее хозспособом за счет частных средств. Добавив, что, по их данным, мэрия Липецка все же собирается взять ее на свой баланс.Сегодня в мэрии Липецка GOROD48 сообщили, что дорога находится на территории Грязинского муниципального округа и не числится на балансе городской администрации.«Для того чтобы взять ее на баланс, необходимо провести ряд процедур. В частности, сначала Грязинский округ должен взять её на свой баланс, провести капитальный ремонт, и только после этого она сможет быть передана», — рассказали в городской администрации.Однако в администрации Грязинского округа GOROD48 заявили, что не собираются брать на баланс проселочную дорогу, и уж тем более ее ремонтировать. А садоводам предложили пользоваться альтернативной дорогой, путь по которой, правда, раза в три длиннее, чем через лес. Круг замкнулся.