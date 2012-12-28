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10 минут назад

Дачники просят отремонтировать «несуществующую» дорогу

Уже несколько лет дорога, по которой к двум СНТ ездят автобусы, находится в аварийном состоянии. При этом по документам дороги не существует.

Уже несколько лет владельцы участков в садоводческих товариществах «Цементник» и «Металлург-4» добиваются ремонта подъездной дороги к СНТ. Садоводства раньше относились к Грязинскому району, теперь они включены в состав Липецка. А с дорогой до сих пор непонятно.

«Дорога, по которой много лет осуществляется автобусное сообщение, не входит в перечень автомобильных дорог и является просекой, находится в аварийном состоянии, но это не мешает администрации города запускать автобусы по этой дороге, что не безопасно для пассажиров, создаёт серьёзные трудности в повседневной жизни и напрямую нарушает принцип доступности городской среды. То есть, автобусы ходят по несуществующей дороге. Так же хочу обратить ваше внимание на конкретные последствия: сложности с посещением социально значимых объектов (поликлиник, магазинов), проблемы с оперативным доступом экстренных служб (скорой, пожарной охраны), нарушения в работе социальной инфраструктуры (затруднена доставка товаров, вывоз мусора и т. д.)», — написал GOROD48 один из дачников Олег Скрипник.

С 2023 года Олег Скрипник обращается в различные ведомства Липецка и Грязей, в прокуратуру и ГИБДД, но ничего не меняется. Его попросту футболят.

В областном управлении дорог и транспорта в 2023 году Олегу ответили, что подъезд к СНТ не входит в перечень дорог регионального значения. Он не поставлен на кадастровый учет и не имеет собственника. Добавив, что областные чиновники неоднократно рекомендовали коллегам из Грязинского района включить ее в свой перечень дорог и отремонтировать. Жалобу Олега перенаправили Грязинскую администрацию.





Там липчанину ответили, что дорога к Грязинскому району не относится, и должна входить в перечень дорог регионального значения, так как ведет в Липецк.



Госавтоинспекция же заявила, что дорога относится к Липецку и перенаправила обращение Олега в городскую администрацию.



В 2026 году уже в Грязинском округе Олегу Скрипнику пояснили, что проблемная дорога относится к землям лесного фонда, следовательно, заниматься ей должны федеральные ведомства. В том же ответе дорогу назвали просекой, пояснив, что строили ее хозспособом за счет частных средств. Добавив, что, по их данным, мэрия Липецка все же собирается взять ее на свой баланс.



Сегодня в мэрии Липецка GOROD48 сообщили, что дорога находится на территории Грязинского муниципального округа и не числится на балансе городской администрации.

«Для того чтобы взять ее на баланс, необходимо провести ряд процедур. В частности, сначала Грязинский округ должен взять её на свой баланс, провести капитальный ремонт, и только после этого она сможет быть передана», — рассказали в городской администрации.

Однако в администрации Грязинского округа GOROD48 заявили, что не собираются брать на баланс проселочную дорогу, и уж тем более ее ремонтировать. А садоводам предложили пользоваться альтернативной дорогой, путь по которой, правда, раза в три длиннее, чем через лес. Круг замкнулся.
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