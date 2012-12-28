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Происшествия
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сегодня, 15:35
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19-летняя племянница обчистила счёт дяди-инвалида
Мужчина пришел к брату, чтобы помочь по хозяйству. Но не делай добра — не получишь зла.
«По версии следствия, в апреле 51-летний инвалид с детства пришел к брату, чтобы помочь по хозяйству. Свой сотовый телефон он оставил в доме родственника и вышел на улицу. В это время его 19-летняя племянница, воспользовавшись оставленным без присмотра смартфоном дяди, открыла мобильное банковское приложение и перевела на свой счет более 73 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Девушка признала вину и объяснила свой поступок тем, что нуждалась в деньгах. Украденные деньги она вернула дяде только после гражданского иска в суд. Теперь её также ждёт уголовный процесс. Санкции вменяемой девушке статьи — до шести лет лишения свободы.
Ранее в Ельце уже осудили 21-летнего парня, который воспользовался телефоном спящего отца и украл с его счёта 15,1 тысячи рублей. Его оштрафовали на 100 000 рублей с рассрочкой выплаты на четыре месяца.
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