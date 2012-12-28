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сегодня, 15:35
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19-летняя племянница обчистила счёт дяди-инвалида

Мужчина пришел к брату, чтобы помочь по хозяйству. Но не делай добра — не получишь зла.

Прокуратура Чаплыгинского района направила в суд уголовное дело в отношении 19-летней девушки, обвиняемой в краже денег с банковского счёта дяди-инвалида (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).

«По версии следствия, в апреле 51-летний инвалид с детства пришел к брату, чтобы помочь по хозяйству. Свой сотовый телефон он оставил в доме родственника и вышел на улицу. В это время его 19-летняя племянница, воспользовавшись оставленным без присмотра смартфоном дяди, открыла мобильное банковское приложение и перевела на свой счет более 73 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Девушка признала вину и объяснила свой поступок тем, что нуждалась в деньгах. Украденные деньги она вернула дяде только после гражданского иска в суд. Теперь её также ждёт уголовный процесс. Санкции вменяемой девушке статьи — до шести лет лишения свободы.

Ранее в Ельце уже осудили 21-летнего парня, который воспользовался телефоном спящего отца и украл с его счёта 15,1 тысячи рублей. Его оштрафовали на 100 000 рублей с рассрочкой выплаты на четыре месяца.
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Розги
сегодня, 19:07
Зря отменили
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Весомое объяснение
сегодня, 16:17
Нуждалась в деньгах
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Вполне
сегодня, 16:06
Трудоспособные граждане,могли бы себе деньги заработать.А теперь судимость и это на всю жизнь.Прежде чем что то сделать надо подумать....
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!!!
сегодня, 19:21
Ну не всю жизнь, повисит и погасится через определенное время
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А
сегодня, 16:22
Если нечем думать???
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Человечность
сегодня, 15:55
Как все любят деньги сейчас. Молодые, старые. Никто не пройдет мимо тысячи чужого. И главное, что только тратить для себя (для молодых) и хранить для себя (для старых). Ни одного доброго дела сотворить не хотят. И тратят впустую, и хранят впустую. Бездомному хлеба не купят, кошку не покормят уличную, на могилу за эти деньги не съездят. Могилы бурьяном заросли прадедов, а то и дедов. Единицы милосердных, готовых поделиться. Чужая деньга лежит, дай я ее себе возьму. Хотя сам не голодает.
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Остроконечная Ель
сегодня, 15:46
Надо укоротить каникулы зумерам. А то никаких денег не хватит.
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