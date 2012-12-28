Сегодня в Липецке: на крупном мосту ограничат движение, горожанам приходит на выручку общественный транспорт и лошади
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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области станет прохладнее
Циклон с Балтики принесет в наш регион прохладу и небольшие дожди.
Среднесуточные температуры составят 19-21 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек.
Температура ночью будет от +14 до +19, днем от +22 до +27.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.
День 19 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 4 градусов тепла.
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