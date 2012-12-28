В Липецкой области станет прохладнее

Циклон с Балтики принесет в наш регион прохладу и небольшие дожди.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием циклона с Балтийского моря и его атмосферных фронтов, погода будет неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди, температура понизится.Среднесуточные температуры составят 19-21 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек.Температура ночью будет от +14 до +19, днем от +22 до +27.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.День 19 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 4 градусов тепла.