«Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа»: в Грязях на пустыре появился бюст Пушкина

Народный памятник на улице Хлебозаводской все же зарос травой.

В Грязях за строительным магазином на улице Хлебозаводской среди бурьяна заметили бюст Пушкина. Фотографии народного памятника появились в соцсетях и сразу же вызвали бурный интерес.Грязинцы говорят: бюст великого русского поэта некоторое время валялся на улице Школьной около дома, а теперь этот дом продали, а памятник выкинули на пустырь за стройбазой. По некоторым данным, там он стоит второй год.— Неужели нельзя этот памятник Пушкину куда-нибудь поставить? Бюст очень красивый, тем более, у нас в Грязях такого нет, очень жаль. В Грязях есть улица Пушкина, например, там можно поставить, оформить как положено. Труд скульптора не должен пропадать, — предлагают комментаторы во «ВКонтакте».Называют и возможного автора бюста — это 69-летний Виктор Иванович Бурков. Сейчас он живёт в Липецке. В Грязинской Княжей Байгоре жила его мать Раиса Ивановна Буркова. Сам Виктор Бурков участвовал в реставрации и написании икон в Княжей Байгоре — эту информацию подтвердили в Княжебайгорском территориальном отделе Грязинского округа.Пушкина Бурков сделал очень давно. Раньше бюст стоял около дома. И он немного не доделан ниже плеч.В строительном магазине «Прораб» о бюсте наслышаны, но к его появлению на пустыре не имеют никакого отношения.Некоторые грязинцы предлагают перенести бюст в село Кореневщино Добровского округа, которое считается родиной предков Пушкина. Здесь родилась и жила бабушка поэта Мария Алексеевна Пушкина.GOROD48 также попытался связаться с предполагаемым автором бюста в соцсетях, но пока он не ответил на наши сообщения.