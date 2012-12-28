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сегодня, 07:14
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За два сообщения о минировании – год принудительных мер воспитательного воздействия

15-летний подросток избежал уголовной ответственности.

В Лебедянском округе обвиняемый в организации заведомо ложных сообщений о минировании 15-летний подросток получил год принудительных мер воспитательного воздействия. Об этом перед судом ходатайствовала полиция. Сообщения о минировании своей школы он попросил отправить игрока в онлайн-игре «Скопа». И после такой просьбы угрозы поступали. Каким образом — сам мальчик не знает.

«Подросток, играя в онлайн-игру, вступил в переписку с одним из пользователей, которому в личной беседе сообщил, что не хочет идти в школу. Последний пообещал ему помочь и попросил переслать контакты учебного заведения, где учится подросток. После этого дважды в сентябре прошлого года руководству учебного учреждения Лебедяни поступали сообщения о минировании. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и МЧС опасных предметов не обнаружили», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В результате суд на год назначил подростку ряд мер: передачу юноши под надзор родителей (возложение на родителей обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением), ограничение досуга и установления особых требований к поведению несовершеннолетнего: не покидать места своего жительства с 22:00 до 06:00, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях. В случае неисполнения всего этого материалы направят в суд для привлечения подростка к уголовной ответственности.
минирование
телефонный терроризм
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Комментарии (2)

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Правда
сегодня, 08:10
В его годы я уже работал (штурвальным)помощником комбайнёра в конце 70х.А этот всё ещё подросток.В голове ИИ интилект.Хотя ,чему можно удивляться,если такие же в телевизоре сидят.
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Да
57 минут назад
в том и дело - что не запрещено, то разрешено. Играть можно. Вот они и играют. Их бы с тяпками на поле, свёклу обрабатывать. Сахарку бы заработали - всё какая-то польза. Но у нас теперь вытереть мел с доски - только с разрешения мамок. А мамки так залюбили своих дитяток, что лучше уборщице заплатят за помывку полов в старших классах, только бы дитятко не перехрянул! Пусть лучше поиграет в танчики!
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