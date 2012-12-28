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Происшествия
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сегодня, 07:14
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За два сообщения о минировании – год принудительных мер воспитательного воздействия
15-летний подросток избежал уголовной ответственности.
«Подросток, играя в онлайн-игру, вступил в переписку с одним из пользователей, которому в личной беседе сообщил, что не хочет идти в школу. Последний пообещал ему помочь и попросил переслать контакты учебного заведения, где учится подросток. После этого дважды в сентябре прошлого года руководству учебного учреждения Лебедяни поступали сообщения о минировании. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и МЧС опасных предметов не обнаружили», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В результате суд на год назначил подростку ряд мер: передачу юноши под надзор родителей (возложение на родителей обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением), ограничение досуга и установления особых требований к поведению несовершеннолетнего: не покидать места своего жительства с 22:00 до 06:00, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях. В случае неисполнения всего этого материалы направят в суд для привлечения подростка к уголовной ответственности.
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