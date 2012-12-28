Водитель настаивал, что выпил уже после ДТП: от лишения прав это не спасло

Водителя всё равно оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Просто по другой статье.

В Лебядянском округе суд рассмотрел административное дело по части третьей статьи 12.27 КоАП РФ – запрет употребления алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП (или после остановки сотрудником полиции) до проведения теста на опьянение.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле 2026 мужчина стал участником ДТП и скрылся с места происшествия. Cотрудники ГАИ приехали к нему домой, но водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него за это был составлен протокол по части первой статьи 12.26 КоАП РФ.В суде водитель настаивал: выпил уже после аварии. Суд пришёл к выводу, что объективных доказательств управления автомобилем в состоянии опьянения нет. Но действия водителя подпадают под часть третью статьи 12.27 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за употребление алкоголя водителем после ДТП до проведения освидетельствования. В результате водителя всё равно оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.