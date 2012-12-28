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Происшествия
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сегодня, 13:26
Водитель настаивал, что выпил уже после ДТП: от лишения прав это не спасло
Водителя всё равно оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Просто по другой статье.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле 2026 мужчина стал участником ДТП и скрылся с места происшествия. Cотрудники ГАИ приехали к нему домой, но водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него за это был составлен протокол по части первой статьи 12.26 КоАП РФ.
В суде водитель настаивал: выпил уже после аварии. Суд пришёл к выводу, что объективных доказательств управления автомобилем в состоянии опьянения нет. Но действия водителя подпадают под часть третью статьи 12.27 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за употребление алкоголя водителем после ДТП до проведения освидетельствования. В результате водителя всё равно оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.
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