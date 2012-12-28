Почетными гражданами Липецка стали Евдокия Бычкова и Леонид Наливкин

Они набрали больше всего голосов депутатов горсовета.

Сегодня тайным голосованием сессия горсовета выбрала новых Почетных граждан Липецка.Больше всего голосов депутатов набрали предприниматель, общественница, меценат и экс-депутат городского Совета Евдокия Бычкова и полковник милиции в отставке Леонид Наливкин. Почетные регалии им вручат в День города.В бюллетенях для голосования были и другие имена. Однако за педагога Юрия Марчевского, директора Института кооперации Раису Бунееву и президента региональной федерации пауэрлифтинга Андрея Аксенова было отдано мало голосов.