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4 минуты назад

Почетными гражданами Липецка стали Евдокия Бычкова и Леонид Наливкин

Они набрали больше всего голосов депутатов горсовета.

Сегодня тайным голосованием сессия горсовета выбрала новых Почетных граждан Липецка.

Больше всего голосов депутатов набрали предприниматель, общественница, меценат и экс-депутат городского Совета Евдокия Бычкова и полковник милиции в отставке Леонид Наливкин. Почетные регалии им вручат в День города.

В бюллетенях для голосования были и другие имена. Однако за педагога Юрия Марчевского, директора Института кооперации Раису Бунееву и президента региональной федерации пауэрлифтинга Андрея Аксенова было отдано мало голосов.
Почетный гражданин Липецка
Липецкий горсовет
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