Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Пока фермер был в командировке, его сотрудник вывез со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Общество
1304
вчера, 19:59
14
Ремонт улицы Советской начнется в Липецке уже в выходные дни
Обновлять дорогу строители будут поэтапно — перекрытий не потребуется.
«Сейчас подрядчик устанавливает временные дорожные знаки и готовит участок. В ночь с субботы на воскресенье специалисты приступят к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, после чего начнется укладка нового.
Полностью перекрывать движение не потребуется. На улице три полосы, поэтому ремонт будет проводиться поэтапно, с сохранением движения транспорта. Поставил задачу выполнить все качественно и в максимально сжатые сроки», — написал глава городской администрации в соцсетях.
Ремонт дороги протяженностью 1,2 километра — от дома № 7 по Советской до дома № 1 на площади Победы — будет вести липецкая компания «Инфинити Групп». В конце июня она стала единственным участником торгов на дорожный контракт стоимостью в 223,6 миллиона рублей, в который помимо Советской вошло восстановление дорог на восьми улицах, в том числе Первомайской, переулка Задонского и тротуара на Петровском спуске.
В последний раз дорога на Советской обновлялась в 2017 году. Тогда ей занималась белорусская компания.
21
0
2
5
7
Комментарии (14)