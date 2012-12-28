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1304
вчера, 19:59
14

Ремонт улицы Советской начнется в Липецке уже в выходные дни

Обновлять дорогу строители будут поэтапно — перекрытий не потребуется.

В ночь с субботы на воскресенье в Липецке начнется ремонт улицы Советской, сообщил мэр Михаил Щербаков. 

«Сейчас подрядчик устанавливает временные дорожные знаки и готовит участок. В ночь с субботы на воскресенье специалисты приступят к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, после чего начнется укладка нового.

Полностью перекрывать движение не потребуется. На улице три полосы, поэтому ремонт будет проводиться поэтапно, с сохранением движения транспорта. Поставил задачу выполнить все качественно и в максимально сжатые сроки», — написал глава городской администрации в соцсетях.

Ремонт дороги протяженностью 1,2 километра —  от дома № 7 по Советской до дома № 1 на площади Победы — будет вести липецкая компания «Инфинити Групп». В конце июня она стала единственным участником торгов на дорожный контракт стоимостью в 223,6 миллиона рублей, в который помимо Советской вошло восстановление дорог на восьми улицах, в том числе Первомайской, переулка Задонского и тротуара на Петровском спуске.  

В последний раз дорога на Советской обновлялась в 2017 году. Тогда ей занималась белорусская компания.

дорожные работы
улица Советская
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Мами
сегодня, 11:12
Опять это Инфинити. Ремонт полосами? Такой, что потому между этими полосами также будут появляться ямы и длинные трещины как на Первомайской?
Ответить
11111
сегодня, 07:47
Самая кошмарная улица Неделина, на спуск, это просто жесть
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007
сегодня, 07:42
Максимум три года пролежит асфальт с знаменитым асфальтом Инфинити. Больше не лежит...не указывается потому что, надо на граните делать, как в Воронеже и никак не иначе.
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Дорожник.
сегодня, 07:32
Из зачего улица Советская дорога в таком состоянии? А из за того что подней коммуникации и они постоянно рвутся а ресурстники их чинят. НЕ ЛУДШЕ БЫ ПОМЕНЯТЬ ТРУБЫ ПРОХОДЯЩИЕ ПОД ЭТОЙ ДОРОГОЙ А ПОТОМ АСФАЛЬТ ПОЛОЖИТЬ! Ведь опять деньги в не куда кидают.
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Расмус
сегодня, 03:15
В дождь асфальт лучше ложится. Новые технологии.
Ответить
Лена
сегодня, 02:19
А интернет будет?
Ответить
Злой
сегодня, 00:14
А раскапывать приготовились?
Ответить
Будущий прокурор
сегодня, 00:11
Когда в Липецке только начинают говорить о ремонте, необходимо немедленно вызывать аудит из Москвы
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Синоптик с Липецка
сегодня, 00:08
Когда ремонт обещают во время ливней с градом - вызывает опасения за умственное развитие авторов этих обещаний...
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:D
вчера, 20:53
Первый откат пошёл
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