Липецкая вечЁрка: умер известный ученый, пожар в детском саду, и почему берут деньги за нечищенные парковки

Сегодня, 10 февраля, стало известно, что на 97 году жизни умер профессор ЛГПУ Алексей Райков, в детском саду № 42 произошел пожар, и депутаты возмущаются, почему за нечищенные парковки берут деньги.