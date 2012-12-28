Липецкая вечЁрка: умер известный ученый, пожар в детском саду, и почему берут деньги за нечищенные парковки

Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Сегодня, 10 февраля, стало известно, что на 97 году жизни умер профессор ЛГПУ Алексей Райков, в детском саду № 42 произошел пожар, и депутаты возмущаются, почему за нечищенные парковки берут деньги.
Профессор ушел на пенсию в 84 года. В 87 лет на открытом первенстве области по плаванию победил в эстафете 4×50. В том же возрасте исполнил свою давнюю мечту и прыгнул с парашютом, став самым возрастным парашютистом.
Гражданская панихида по Алексею Райкову пройдет 11 февраля в 14:00 в специальном помещении похоронной компании на проспекте Победы, 124.
«Царство небесное! Очень талантливый и разноплановый был», — написала Елена.
«Светлая память Вам, Алексей Васильевич, спасибо за Вашу любовь к науке, труд и самоотдачу в непростом просветительском деле. Как было интересно у Вас учиться. Истфак, выпуск 1990 г», — добавила Ольга.
«Действительно легенда! Хоть не училась у него, но наслышана о самом строгом, но умном преподавателе-ученом», — уверена 1.
«Были соседями с Алексеем Васильевичем на Плеханова в 90-х. Замечательный человек. Наверное, до позапрошлого года видел его в Нижнем парке за игрой в шахматы, гуляя там с собакой. Как он играл в шахматы — это надо было видеть. Светлая память», — поделился впечатлениями Андрей.
Из детского сада № 42 на площади Мира, 1а сегодня эвакуировали 62 человека, в том числе 48 малышей. По предварительным данным, в кабинете психолога замкнуло розетку и начался пожар. Его тушили 47 пожарных при помощи 12 единиц техники.
«Одни возгорание и прорывы. А все из-за ветхости ЖКХ», — уверен Р.
Накануне в селе Большой Хомутец Добровского округа сгорел склад.
«Обычно склады горят не просто так», — написал Дед.
GOROD48 уже рассказывал, что на нерасчищенных платных парковках все равно берут плату за стоянку. Сегодня такие платежи обсуждали в Горсовете.
— Услуга не оказана. За что берём деньги с водителей? Мы превратили инструмент по стимулированию уменьшения трафика через центр города в обычный бизнес. Я предостерегаю вас — это неправильно. Парковки превратились в снежные отвалы. У нас есть норматив — пять суток на уборку дорог зимой, который не соблюдается. Нужно по умолчанию переставать взимать плату с водителей при таких погодных условиях, — заявил вице-спикер Борис Понаморев.
А жители улицы Желябова добавили свою ложку дегтя: весь снег с платной стоянки, свалили на тротуар у 16-го дома. Собственно, тротуара теперь там не осталось.
Кстати, мэрия в этом году собирается расширить зону платных парковок за счёт района Центрального рынка, улицы Карла Маркса и подъездов к Зелёному острову.
Новость задела комментаторов GOROD48.
«По городу не проехать. Дороги не чищены, по краям дорог на перекрестках снежные отвалы. За что берут транспортный налог?!» — спросила Услуга не оказана.
«Уже вторая неделя пошла вся Свиридова, Белана, Кривенкова в снегу», — добавил 28.
«Такого бардака в городе никогда не было. С каждым годом всё хуже и хуже», — возмутился Горожанин.
«Хороший бизнес, только расширяй зону, и тарифы поднимай. А ещё «нарушителям»присылай штрафы», — удивились Хорошо устроились.
«Плата за воздух!», — негодует ё.
«Надо не расширять зону платных парковок, а отменить их совсем, мы далеко не мегаполис, а свою кипучую энергию желательно чиновникам проявлять в других направлениях, и их достаточное количество», — посоветовал Александр Н.
«УГС, наверное, думает зачем снег убирать? До мая точно все подтает», — предположил Критик.
«Хватит расширять платную парковку, что Вы делаете, остановитесь. Вы существующие парковки не можете обслужить, ещё решили взять, и вообще, куда идут немалые деньги за парковку, кто ответит. Администрация, если берете деньги — оказывайте услуги в полном объёме», — резюмировал Мутный город.
Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александр Суворин сегодня не смог сказать депутатам, какой процент дорог убирается после снегопада в нормативные пять дней. Неужели это секретная информация?!
«На Московской в районе Липецк-лада наблюдал картину, стоит трактор, сам себя поднял на своих четыре лапах, в кабине нет никого, а трактор работает, колёса крутятся, это как можно объяснить?», — удивился Афоня.
GOROD48 сегодня попросил липчан оценить уборку снега в Липецке. Надо сказать, были и те, кто хвалил мэрию за работу.
Сегодня в мэрии, кстати, сообщили, что из-за неубранных вовремя дорог нарушается график движения общественного транспорта. Перевозчиков по факту, конечно, потом оштрафуют, но липчнам, опоздавшим на работу, или вынужденно заказавшим такси, от этого ни жарко, ни холодно!
«Что толку от этих штрафов, если за свои неудобства приходиться платить из своего кармана, никто это обычному человеку не возместит», — возмутилась Оксана.
Сегодня ночью в Липецке столбики термометров могут опуститься до -24 градусов. Можно предположить, что это будут последние сильные морозы уходящей зимы. Завтра в городе от -9 до -11, а к четвергу еще потеплеет.
