Спорт
225
сегодня, 18:30

Сергей Хрипунков: «Мы не хотим играть, как Тамбов – посмотрим осенью, кто где в итоге окажется»

Пресс-конференция главных тренеров.

Матч «Металлурга» с тамбовским «Спартаком» прерывали более чем на час из-за угрозы БПЛА, а в концовке гости получили право на пенгальти, который в итоге и принёс им победу – 1:0.

– Свои моменты мы сегодня не реализовали, в концовке опять были в атаке, но получили контратаку, – высказался на пресс-конференции главный тренер липчан Сергей Хрипунков, – Соперник просто выбил мяч, выбежал вперёд, заработал пенальти. Вратарь вроде нас выручил, но видимо, мы не заслужили сегодня удачи, добивание случилось не в нашу пользу.… Поэтому сегодня, к сожалению, без очков. Скорее всего, логичным результатом сегодня была бы ничья. Хотя мы хотели и старались победить. Ничего, работаем дальше.

Вынужденная пауза пошла нам на пользу. Отодвинули игру от своих ворот, сказали, что нужно просто контролировать мяч, даже, так скажем, пас ради паса, чтобы оставить соперника без мяча. В такой игре не бывает много моментов, но по подходам мы где-то выиграли, может быть, немного, но выиграли.

До вынужденной остановки команда соперника нас немного поддавила, сказались наши неоправданные потери мяча. У них всё было просто, гости ничего не выдумывали: пас вперёд, подбор, аут, заработали угловой. Вся опасность оттуда и исходила. У нас не получалось выйти из-под этого давления.

Что ж, это их стиль. Мы не хотим так играть. Мы хотим не просто набирать очки, но и показывать хороший футбол, агрессивный, комбинационный, чтобы зрителям нравилось. Мы идём своим путем, они – своим. Посмотрим, кто где в итоге окажется.

– Из-за вынужденной паузы зрители покинули трибуны. Насколько отсутствие «12-го игрока» повлияло на команду?

– Они профессионалы, футболисты, которые готовы играть и без зрителей. Но, естественно, зрители – это наше, можно сказать, всё. Было приятно увидеть столько людей на трибунах, и очень жаль, что мы в итоге сыграли без них. Таковы реалии.

– Насколько серьёзна Агалакова?

– Ему в спину коленом попал футболист соперника. Сначала у него стреляло что-то в нервы, тяжело было, поэтому и заменили. Во время вынужденной паузу, вроде бы всё отошло, сейчас ему легче, доктор дал необходимые рекомендации. Я надеюсь, что ничего серьёзного, и в следующем матче он примет участие.

– Слышал, что у «Металлурга» есть претензии к судье по поводу пенальти.

– Не хочу комментировать, не хочу нарываться на штраф. Не знаю, не видел, был далеко от эпизода. Посмотрим, какую оценку ему поставит инспектор. Но в целом этот эпизод особо ни на что не влияет. По сути, что одно очко, что ноль, это не столь важно. Но по такой игре, конечно, хотелось бы обойтись без нуля. Но так сложилось.
Работаем дальше, у нас сейчас непростая серия, три матча за восемь дней. Через неделю играем в Саранске, потом перенесённая игра с Курском, потом – Хабаровск.
Мы уверены в своих футболистах, видим самоотдачу, видим, что они выполняют наши требования. Не хватает завершающего удара, всё летит вроде бы в сторону, но на пути мяча встаёт если не вратарь, так чужой игрок.

– Хватит ли у «Металлурга» глубины состава на три предстоящих матча в сжатые сроки?

– Я думаю, хватит. Вы сегодня видели, хорошо на замену вышел Подзолков. Плюс футболисты даже рады, как вы знаете, они не любят тренироваться, а тренировок будет меньше. Будем играть и восстанавливаться. Пока у ребят хватает сил, видим, что команда бежит, не останавливается, не проседает в каких-то отрезках матчей, поэтому мы спокойны.

Главный тренер гостей Михаил Пилипко резюмировал:



– Если брать по отрезкам, то в первые 30 минут было наше полнейшее преимущество. Ребята действовали правильно, выполнили то, о чём договаривались на установке. Не давали «Металлургу» развивать атаки через короткий, средний пас. Хорошо прессинговали, но, к сожалению, наши удары не достигали цели. Били «в молоко», но играли с преимуществом. Потом был перерыв в полтора часа. Тяжело было опять настроить ребят на прежний лад, но они молодцы, надо отдать им должное.

Во втором тайме «Металлург» пошёл в атаку, у хозяев были хорошие моменты, подходы. В эпизоде со штрафным ударом нас выручил Андрей (Бондар, вратарь «Спартака» — прим.ред.). Но в целом мы справлялись с игрой «Металлурга» и имели свои шансы для взятия ворот. Ребята верили до конца и нашли момент, забили победный мяч.

– В вашей победе есть элемент везения.

–Не согласен с вами. Мы шли вперёд, искали свои моменты. Никакого везения не было. Это мастерство футболистов, которые вышли на замену, они помогли нам. Заработали 11-метровый и его реализовали.
— Имеется ли у вашей команды задача во что бы то ни стало завоевать путёвку в «Серебро»?

– Тяжело так говорить — во что бы то ни стало. Мы спортсмены, мы хотим побеждать в каждой игре. И для себя, внутри коллектива, поставили цель: идти от игры к игре и добиваться положительного результата.

Полностью ответы тренеров в видеофайлах.
