В районе Сокола и селе Косыревка отключат холодную воду

13 мая из-за реомнтных работ на сетях без холодной воды временно останутся жители Сокола, Косыревки, 26 микрорайона, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 50 стр. 7, 50 стр. 9, 50 стр. 10, 50а по улице Юношеской, №№ 11, 13, 15 по улице Ленина, №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14 по улице Бунина, № 1 в Учебном переулке, №№ 1, 3 по улице Смыслова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой, № 3 по улице Ушинского, №№ 1, 1а, 6 по улице 40 лет Октября, № 2 по улице Газина, №№ 195, 197а по улице Студеновской, №№ 1 стр. 1, 3 на площади Заводской; в селе Косыревка – в домах №№ 1а, 1б по улице Ленина, №№ 42, 42а, 48 по улице Орловской, №№ 61а, 61а стр. 3, 61а стр. 4, 61а стр. 5 по улице Советской, №№ 1, 10, 10/1, 11, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 16/1, 18, 19а, 20, 20а, 20б, 21 по улице Новой, в частном секторе улиц Ленина, Советской.Работы будут вестись до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.13 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 97 по улице Писарева, №№ 49, 51а, 53а, 59 по улице Плеханова, № 26а по улице Угловой, обесточат улицу Нектарную, садоводчества «Дачный 3», «Дачный 4», «Дачный 5».