Спорт
352
43 минуты назад
1

Футбол под угрозой БПЛА – в концовке «поплыл» даже главный арбитр

В компенсированное время команды чуть не сошлись врукопашную, а инспектор после игры с кем-то согласовывал по телефону «неуд» судье.

Липецкий «Металлург» на своём поле уступил тамбовскому «Спартаку» – 0:1, получив пенальти в свои ворота уже в компенсированное время.

Вратарь Никита Яворский удар Даниила Гурченко с 11-метрового отбил, но помощи от своей обороны не дождался: тамбовчанин на добивании вколотил мяч в сетку.


Праздник футбола, который оказался испорчен. «Металлург» вновь развил невиданную деятельность по привлечению зрителей на трибуны и собрал на матче с тамбовским «Спартаком» 4 200 болельщиков – рекордная аудитория с 2021 года, когда в Липецк на Кубок приезжали футболисты ЦСКА.

Трибуны гнали свою команду вперёд, рассчитывали увидеть, как «сталевары» обыграют очередного лидера «подгруппы№3» и сами подберутся к первому месту, но… На 31-й минуте над стадионом разнёсся звук сирены, игра была прервана более чем на час, а затем было объявлено, что встречу доиграют без зрителей. В итоге матч длился более 3-х часов. 

Команды вернулись на поле, когда уже смеркалось – пришлось включать искусственное освещение, на трибунах не было ни души, что не могло не повлиять на футболистов. Возможно, «Металлургу» как раз и не хватило 12-го игрока на трибунах.

… Символическую комбинацию в начале матча разыграли специальные гости Липецка Заслуженный мастер спорта, «бронзовый» призёр Олимпийских Игр-1972 и известный телекомментатор Евгений Ловчев, лучший вратарь мира-1988, «серебряный» призёр чемпионата Европы-1988, участник трёх чемпионатов мира (1982, 1986, 1990 гг.) Ринат Дасаев, обладатель рекордного достижения – 9 титулов чемпиона России Дмитрий Ананко и чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Олег Сергеев. Последний успел поиграть и за «Металлург» – 19 матчей, 6 голов за нашу команду в первой лиге в 1998 году.

На ВИП-трибуне вторую игру подряд присутствовал губернатор Игорь Артамонов, да не один, а с председателем Липецкого областного Совета депутатов Владимиром Сериковым и своим первым замом Александром Рябченко. Словом, игра по всем направлениям должна была получиться из разряда топ.

Игорь Артамонов в момент объявления его имени по стадиону

Судя по всему, «Спартак» тщательно разобрал игру «Металлурга», который в прошлом матче на своём поле не дал поднять головы тогдашнему лидеру «Волне» из Нижегородской области (2:1).

Против липецких «стеночек и забеганий» команда Михаила Пилипко выстроила нехитрую тактику, перекрыв фланги и стараясь навязывать силовую борьбу. В итоге те полчаса, что удалось сыграть при зрителях, команды провели в основном на половине «Металлурга», гости буквально обложили липчан штрафными и угловыми.

Даже у лидера атак липчан Даниила Григорьева в этот день мало что получилось

На игре «Металлурга» сказалось отсутствие из-за травмы Даниила Чернякова, в игре с «Волной» сделавшего две результативные передачи. Вместо него в состав вернулся Никита Кононенко. Кроме того, на 29-й минуте захромал и покинул поле Владислав Агалаков, которого подменил 21-летний Захар Подзолков. Что бы ни говорил главный тренер Сергей Хрипунков про веру во всех футболистов своей команды, равноценных двух составов у него нет. И каждая потеря кого-то из стартовых 11-ти – заметная проблема.

Агалаков ушёл с поля слишком рано

Самые преданные болельщики не уходили от стадиона до конца, пытаясь увидеть игру через ворота

Вторую часть игры после отбоя «красного уровня» команды провели бодрее: видимо, тренеры сумели «докрутить механизмы» во время вынужденной остановки. Но опасных моментов всё равно было раз, два и обчёлся. На 36-й минуте спартаковец Дмитрий Купцов не сумел замкнуть хороший прострел на дальней штанге.

«Металлург» ответил уже во втором тайме. На 55-й минуте Вильдан Ермилов безукоризненно со штрафного закрутил мяч в «девятку», но вратарь Андрей Бондарь в невероятном прыжке сумел парировать удар на угловой.


Затем чуть было не дала сбой тактика Хрипункова, согласно которой вратарь должен выходить вперёд, превращаясь при длинных передачах соперника, по сути, в защитника, который страхует партнёров ногами за пределами штрафной площади. Никита Яворский чуть не рассчитал с выходом, уступил мяч Купцову, который и сам не ожидал такого «подарка» и промедлил с ударом по пустым воротам, в итоге форварда накрыли защитники.

Блогер Артём Нтумба ("Пантера") вышел на замену и однажды блеснул дриблингом, но бежал при этом... не к воротам, а поперёк поля. После чего окончательно загубил атаку копеечным ударом со средней дистанции прямо в руки вратарю. 

А на 73-й и 74-й минутах команды обменялись ударами в каркас ворот. Сначала после подачи углового возле липецких ворот капитан «Спартака» Марат Богдаев красиво пробил с лёту в перекладину.


Затем вновь после корнера в исполнении тамбовчан «Металлург» организовал молниеносный ответный выпад, Бондарь ошибся на выходе и Кононенко издали был по пустым воротам, но мяч предательски угодил в штангу.


Девять из десяти таких игр заканчиваются вничью. По логике так должно было случиться и на этот раз, но… Уже в компенсированное время липчане потеряли мяч в атаке, его подхватил вышедший на замену во второй тайме хавбек Андрей Малолдетов, который добежал до штрафной, вступил в борьбу в капитаном липчан Дмитрием Пахомовым и… получил удар по ногам от Ильнура Бадртдинова.

Бадртдинов сыграл безответственно, пытаясь вынести мяч, однако мгновением раньше атакующий спартаковец сам нарушил правила, наступив на ногу лежащему Пахомову, что укрылось от главного судьи Максима Суханова из Московской области. По крайней мере, именно на фол в атаке после матча обратил внимание инспектор игры москвич Александр Беляков, когда бегал с телефоном по административному зданию и консультировался с кем то по правилам игры в футбол, чтобы (цитата): «обезопасить самого себя на всякий случай». По нашей информации. Добро на неудовлетворительную оценку действиям Суханова инспектор получил…

Смелый человек А.Беляков в Липецке согласовывал каждый свой шаг - по приостановке игры, её возобновлению, объявлению по стадиону, оценке арбитру. "Себя обезопасить" -  что может быть важнее?

А спартаковцы извлекли пользу из ошибки судьи. Купцов не забил сразу, забил на добивании, итог - 0:1…

Спартаковцы радуются победному голу в компенсированное время. Фото Михаила Капитонова. 

Страсти кипели, в концовке встречи команды чуть не сошлись врукопашную, арбитр предъявил 3 предупреждения бушевавшим футболистам «Металлурга» и одному спаратковцы, а Вильдан Ермилов в послематчевом флеш-интервью по сути обвинил арбитра в предвзятости, заявив, что «походе, судья ехал на игру в одном автобусе со «Спартаком».

В концовке чуть не подрались "горячие финские парни"

«Спартак» – лидер: в 7-ми матчах 6 побед и 18 очков. У «Металлурга» пока в 6-ти играх10 очков, что отбросило команду аж на 8-е место.

Теперь Хрипункова и Ко ждёт тяжёлый марафон: три игры за 8 дней! 16 мая липчане играют в Саранске с «Шумбратом» (4-е место, 13 очков), затем 20 мая формально встречаются на выезде с «Авангардом» (7-е место, 11 очков), матч пройдёт в Липецке. А 23 мая принимают дома «СКА-Хабаровск-2» (11-е место, 7 очков). Пока всё ещё в руках нашей команды.

Хрипункова ждёт непростое испытание в 3-х матчах за одну неделю

«Металлург» – «Спартак» (Тамбов) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Гурченко, 90+1.

Нереализованный 11-м: Гурченко (Спартак Тм), 90+1 (вратарь).

«Металлург»: 1. Яворский. 24. Чихрадзе. 37. Веденеев. 5. Ермилов. 29. Бадртдинов. 8. Д.Пахомов (к). 13. Дан.Григорьев. 28. Кононенко. 23. Агалаков (31. Подзолков, 29). 88. Д.Савин (20. Нтумба, 74). 92. Ал-й Скворцов.

«Спартак Тм»: 71. Бондарь. 81. Осинов-мл. (32. Чернобай, 78). 5. Омаров. 4. Богдаев (к). 99. А.Шмаров. 21. Хабибулин (88. И.Ставцев, 63; 3. Ходеев, 78). 98. Р.Петров. 7. Житлов (11. Макс.Сергеев, 63). 33. Боковой (10. Малолетов, 56). 18. Гурченко. 80. Купцов.

Предупреждения: Веденеев, 50. Ермилов, 90+2. Д.Пахомов, 90+3. Дан.Григорьев, после матча – Хабибулин, 59. И.Ставцев, 69. А.Шмаров, 90+3.

Судьи М.Суханов (Новосиньково, Московская область), П.Волков, Р.Дмитриев (оба — Санкт-Петербург). Инспектор А.Беляков (Москва).

Липецк. Стадион «Металлург». 4 200 зрителей, с 31-й минуты – без зрителей.
Комментарии (1)

Ржавый гидрант
11 минут назад
Не переживате эта команда своё ещё Возьмет Металлург Чемпион
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
