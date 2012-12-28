Сначала помогли, а потом обокрали: двоих липчан обвиняют в мошенничестве и краже

Уголовное дело ушло в суд.

Прокурор Левобережного района Липецка направил в суд уголовное дело двоих липчан, обвиняемых в мошенничестве и краже с банковского счёта, совершённых группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, эта история произошла в ноябре прошлого года. Липчанин забыл на сиденье в автобусе смартфон и кошелек c банковскими картами и 10 000 рублей. На улице мужчина обратился за помощью к двоим прохожим — попросил у них телефон, чтобы позвонить себе. Так он узнал, что его вещи пассажиры передали водителю автобуса, который согласился на обратном пути вернуть их.Поблагодарив прохожих, липчанин пошел на остановку ждать автобус.«По данным следствия, в это время его случайные помощники проехали несколько остановок вперед и догнали нужный автобус. Один из них подошел к водителю и под видом забывшего вещи пассажира забрал их. Похищенное они тут же разделили, а при помощи обнаруженной в кошельке банковской карты купили алкоголь, табачные изделия и другие товары», — рассказали в прокуратуре.Но хитрых помощников вычислили и арестовали. Теперь их ждёт суд.