Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
«В квартире не выше 15 градусов тепла»: в доме на улице Киевской стучат зубами от холода с начала зимы
Говорит Липецк
145
13 минут назад
3
Какую оценку вы поставите за уборку Липецка от снега?
Мнения горожан сильно разнятся.
Чаще всего липчане ставили «четверки» и «тройки» — город расчищают, но не так быстро, как хотелось бы.
3
0
0
1
2
Комментарии (3)