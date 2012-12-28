Какую оценку вы поставите за уборку Липецка от снега?

Мнения горожан сильно разнятся.

«Какую оценку вы поставите за уборку города от снега?», — спросили мы липчан. Оценки были разными. От «пятерки», так как все дороги, по которым ходит один из наших респондентов, расчищены, до «двоек» — от тех, кто пробирается через сугробы и с трудом выруливает на своих автомобилях через высокие колеи.Чаще всего липчане ставили «четверки» и «тройки» — город расчищают, но не так быстро, как хотелось бы.