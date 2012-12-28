Все новости
Общество
374
29 минут назад
5

Липчане опаздывают на работу из-за отсутствия автобусов

Горожане жалуются на маршруты № 24, 324, 17, 317, 321

Сразу несколько липчан пожаловались GOROD48 на работу общественного транспорта: вчера и сегодня утром они не смогли уехать на работу из-за вовремя не приехавших автобусов № 24, 324, 17, 317, 321.

«В такие морозы отвратительно ходит 24 и 324 автобусы. Каждый день стоишь по 30-40 минут. Сегодня так и не дождались их. Вчера люди ехали, набившись до безобразия в 324 автобус. Что это такое?», — возмутилась липчанка, вынужденная идти пешком от «Европейского» к 19-му микрорайону.

При этом сегодня, судя по агрегатору «Яндекс-транспорт» заветные маршруты № 24 и 324 двигались один за другим.



«Автобус с номером № 17 стоит в расписании, но по факту на маршрут не выходит. Также большая проблема с фактом движения маршрута № 317. Утром на улице Неделина ждал автобус 28 минут, хотя у него интервал движения, судя по расписанию, каждый 10 минут. В итоге второй день опаздываю на работу. Автобус, соответственно, приезжает битком, поместиться в нем всем крайне сложно. Прошу ответственных лиц обратить на это внимание и принять меры!» — жалоба от еще одного жителя города.

«Такая же проблема с маршрутом № 321. Мой коллега уже второй день добирается на такси до работы», — добавил липчанин.

В пресс-службе мэрии Липецка задержки в движении по маршрутам объяснили техническими неисправностями автобусов, заторами из-за сугробов и ДТП.

«В морозные дни количество сходов автобусов с линий по техническим неисправностям увеличивается, что приводит к потере части рейсов, запланированных расписаниями. В феврале 2026 года в связи со сложившимися погодными условиями рейсы большинства муниципальных маршрутов выполняются с опозданиями из-за заторов на улично-дорожной сети, вызванных сужением проезжей части из-за сугробов и, как следствие, снижения скорости движения транспортного потока», — рассказали в мэрии.

При этом по муниципальным контрактами деньги перевозчикам платят только за фактически выполненную работу, подтвержденную навигационными данными. За ненадлежащее исполнение условий контрактов перевозчиков штрафуют. Собираются их оштрафовать и по итогам работы за февраль.
транспорт
0
0
3
0
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
10 минут назад
Перевозчики не забывают просить поднять тарифы,а об порядке в транспортной сфере забывают.
Ответить
Эксперт
10 минут назад
Нужно проезд повысить рублей хотя бы до 50 . Может тогда начнут нормально по времени ходить .
Ответить
где
15 минут назад
где можно узнать точное расписание автобусов частных перевозчиков
Ответить
Оксана
17 минут назад
что толку от этих штрафов, если за свои неудобства приходиться платить из своего кармана, никто это обычному человеку не возместит
Ответить
Гость
19 минут назад
323,347,35,37 автобусы с Доватора не уедешь до Терешковой, стоишь по 20 минут, автобусы битком, не влазишь!!! Долго ещё будет продолжаться или денег перевозчикам мало, ещё проезд повысить что ли? Печки через один работает холод в автобусе как на улице
Ответить
