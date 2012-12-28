Липчане опаздывают на работу из-за отсутствия автобусов

Горожане жалуются на маршруты № 24, 324, 17, 317, 321

Сразу несколько липчан пожаловались GOROD48 на работу общественного транспорта: вчера и сегодня утром они не смогли уехать на работу из-за вовремя не приехавших автобусов № 24, 324, 17, 317, 321.«В такие морозы отвратительно ходит 24 и 324 автобусы. Каждый день стоишь по 30-40 минут. Сегодня так и не дождались их. Вчера люди ехали, набившись до безобразия в 324 автобус. Что это такое?», — возмутилась липчанка, вынужденная идти пешком от «Европейского» к 19-му микрорайону.При этом сегодня, судя по агрегатору «Яндекс-транспорт» заветные маршруты № 24 и 324 двигались один за другим.«Автобус с номером № 17 стоит в расписании, но по факту на маршрут не выходит. Также большая проблема с фактом движения маршрута № 317. Утром на улице Неделина ждал автобус 28 минут, хотя у него интервал движения, судя по расписанию, каждый 10 минут. В итоге второй день опаздываю на работу. Автобус, соответственно, приезжает битком, поместиться в нем всем крайне сложно. Прошу ответственных лиц обратить на это внимание и принять меры!» — жалоба от еще одного жителя города.«Такая же проблема с маршрутом № 321. Мой коллега уже второй день добирается на такси до работы», — добавил липчанин.В пресс-службе мэрии Липецка задержки в движении по маршрутам объяснили техническими неисправностями автобусов, заторами из-за сугробов и ДТП.«В морозные дни количество сходов автобусов с линий по техническим неисправностям увеличивается, что приводит к потере части рейсов, запланированных расписаниями. В феврале 2026 года в связи со сложившимися погодными условиями рейсы большинства муниципальных маршрутов выполняются с опозданиями из-за заторов на улично-дорожной сети, вызванных сужением проезжей части из-за сугробов и, как следствие, снижения скорости движения транспортного потока», — рассказали в мэрии.При этом по муниципальным контрактами деньги перевозчикам платят только за фактически выполненную работу, подтвержденную навигационными данными. За ненадлежащее исполнение условий контрактов перевозчиков штрафуют. Собираются их оштрафовать и по итогам работы за февраль.