Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Двое воронежских подростков украли аккумуляторы из липецких машин: расследование завершено
Происшествия
853
сегодня, 09:57
Склад и трактор сгорели в селе Большой Хомутец
Два пожара произошли в липецких многоэтажках.
В Липецке на улице Папина пожар возник в девятиэтажке. Здесь огонь уничтожил вещи и столешницу. На улице Опытной в пятиэтажке жильцы успели потушить кухонный гарнитур на пяти квадратных метрах до приезда пожарных. Уже ночью 10 февраля в СНТ «Сокол-2» сгорела надворная постройка.
0
4
1
1
0
Комментарии