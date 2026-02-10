Склад и трактор сгорели в селе Большой Хомутец

Два пожара произошли в липецких многоэтажках.

Днем 9 февраля в селе Большой Хомутец Добровского округа сгорело складское помещение площадью 240 квадратных метров, трактор и 20 поддонов. В само райцентре ранним утром сгорел строительный вагончик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В Липецке на улице Папина пожар возник в девятиэтажке. Здесь огонь уничтожил вещи и столешницу. На улице Опытной в пятиэтажке жильцы успели потушить кухонный гарнитур на пяти квадратных метрах до приезда пожарных. Уже ночью 10 февраля в СНТ «Сокол-2» сгорела надворная постройка.