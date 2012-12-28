Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
В детском саду №42 произошло возгорание
Детей перевели во второе здание садика.
«Никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью детей нет. На месте работают экстренные службы», — сказано сообщении администрации города.
В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области отметили, что в данный момент пожар тушат.
UPD. Возгорание потушено. По предварительным данным, в детском саду произошло короткое замыкание.
