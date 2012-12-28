Все новости
В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Общество
Канализационная атака на Пришвина, 3а: подвал залит фекалиями, жильцы дома задыхаются
Общество
Более шести миллионов рублей за три дня отправили липчане мошенникам
Происшествия
Жители высотки на улице Ленина снова жалуются на подтопленный подвал
Общество
Ушла легенда: умер профессор ЛГПУ Алексей Райков
Общество
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
Общество
Антициклон вернул в Липецкую область морозную погоду
Погода в Липецке
Застрявшего в вентиляционной шахте голубя доставали спасатели
Общество
В Липецке дворовых кошек обкрадывает лиса
Общество
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Общество
Ушла легенда: умер профессор ЛГПУ Алексей Райков
Общество
Двое воронежских подростков украли аккумуляторы из липецких машин: расследование завершено
Происшествия
В доме по улице Вермишева из-за таяния снега течёт крыша: чистить и ремонтировать её пока не будут
Общество
85-летняя липчанка перевела мошенникам больше полумиллиона рублей
Происшествия
В детском саду №42 произошло возгорание
Происшествия
Склад и трактор сгорели в селе Большой Хомутец
Происшествия
Пожар начался в кабинете психолога: подробности пожара в детском саду на Новолипецке
Происшествия
За неделю ОРВИ заболели 5173 человека
Здоровье
Происшествия
850
сегодня, 11:53
1

В детском саду №42 произошло возгорание

Детей перевели во второе здание садика.

В детском саду №42 на проспекте Мира, 1а в Липецке произошло возгорание, после которого воспитанников эвакуировали во второе здание учреждения, сообщает пресс-служба мэрии.

«Никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью детей нет. На месте работают экстренные службы», — сказано сообщении администрации города.

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области отметили, что в данный момент пожар тушат.

UPD. Возгорание потушено. По предварительным данным, в детском саду произошло короткое замыкание.
пожар
детский сад
Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Р
сегодня, 11:59
Одни возгорание и прорывы. А все из за ветхости жкх.
Ответить
