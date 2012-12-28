В детском саду №42 произошло возгорание

Детей перевели во второе здание садика.

В детском саду №42 на проспекте Мира, 1а в Липецке произошло возгорание, после которого воспитанников эвакуировали во второе здание учреждения, сообщает пресс-служба мэрии.«Никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью детей нет. На месте работают экстренные службы», — сказано сообщении администрации города.В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области отметили, что в данный момент пожар тушат.Возгорание потушено. По предварительным данным, в детском саду произошло короткое замыкание.