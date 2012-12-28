Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Двое воронежских подростков украли аккумуляторы из липецких машин: расследование завершено
В доме по улице Вермишева из-за таяния снега течёт крыша: чистить и ремонтировать её пока не будут
Пожар начался в кабинете психолога: подробности пожара в детском саду на Новолипецке
По предварительным данным, произошло короткое замыкание в розетке.
«По прибытию к месту вызова пожарно-спасательные подразделения обнаружили открытое горение на втором этаже. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации детей и ликвидации огня.
В результате оперативных действий было эвакуировано 62 человека из них 48 детей. Погибших и пострадавших нет.
Пожар ликвидировали 47 человек личного состава и 12 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении управления.
Пожар возник в кабинете психолога. По предварительным данным, закоротило розетку, с нее огонь перекинулся на электроприбор, а потом на мебель.
