Ушла легенда: умер профессор ЛГПУ Алексей Райков

Об этом сообщила директор Института истории, права и общественных наук Елена Найдёнова.

9 февраля не стало профессора ЛГПУ Алексея Райкова. Он немного не дожил до 97 лет.Алексей Васильевич Райков родился 23 марта 1929 года в деревне Басовка Воронежской области. После окончания семилетней школы в своем родном селе он учился в Павловском педучилище Воронежской области, самостоятельно освоил базовый курс английского языка. В 1951 году окончил исторический факультет Курского педагогического института, определился со своими научными пристрастиями.Алексей Васильевич стал изучать Восток, язык фарси. Райков сдал все экзамены на «отлично» и стал аспирантом Московского городского пединститута им. В.П. Потемкина. В аспирантуре Райков исследовал рабочее движение Индии, изучал язык урду, к которому с легкостью перешел с персидского языка, хинди. Кандидатскую диссертацию он защитил в 1957 году.В 1963 году совершилось знаковое событие в жизни Алексея Васильевича — он перешел на работу в Липецкий государственный педагогический институт, где стал читать курс новой и новейшей истории стран Востока. И для исторического факультета ЛГПИ (ныне – ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского), без преувеличения, началась совершенно новая эпоха. Его лекции и семинарские занятия по Востоку отражали весь его темперамент исследователя, эрудицию зрелого ученого-востоковеда, к тому же знакомившего студентов с восточными языками, равно как и ревностно охранявшего чистоту русского языка.Точность формулировок, меткость фраз, отсутствие убивающих лекторское мастерство канцеляризмов, образная речь, помноженные на увлеченность своим предметом и широкие познания по гуманитарным наукам, любовь к поэзии сделали Алексея Васильевича одним из наиболее авторитетных и уважаемых преподавателей ЛГПУ.Алексея Васильевича Райкова знал каждый выпускник и студент истфака — как блестящего ученого, востоковеда, автора монографий, которые выходили на весь Советский Союз и Российскую Федерацию, а также как самого строгого преподавателя. Оценку «хорошо» у Райкова еще нужно было заслужить, затратив гораздо больше усилий, чем на «отлично» у других педагогов. Истфаку ЛГПУ профессор посвятил 50 лет и 84 года ушел на пенсию.Алексей Райков многим был известен как общественный деятель и популяризатор активного образа жизни. Долгое время ходил под парусами. Увлекался легкой атлетикой и триатлоном. В 87 лет на открытом первенстве области по плаванию стал победителем в эстафете 4х50. В том же году исполнил свою давнюю мечту и совершил прыжок с парашютом, став самым возрастным парашютистом. Всего за его спиной было 75 прыжков — в юности он хотел стать летчиком, но не прошел медкомиссию.