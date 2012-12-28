Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ушла легенда: умер профессор ЛГПУ Алексей Райков
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Общество
В Липецке дворовых кошек обкрадывает лиса
Общество
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Общество
Пожар начался в кабинете психолога: подробности пожара в детском саду на Новолипецке
Происшествия
Тамбовские женщины рожают в Липецке: губернатор соседней области поинтересовался, почему
Здоровье
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
Общество
Липецкие реаниматологи спасли пациентку с весом 276 килограммов
Здоровье
Антициклон вернул в Липецкую область морозную погоду
Погода в Липецке
Читать все
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
Общество
Бывшую начальницу почтового отделения осудили за присвоение выплаты умершей женщины
Происшествия
Липецкие реаниматологи спасли пациентку с весом 276 килограммов
Здоровье
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Происшествия
Ни одного метра новых трамвайных путей мэрия ещё не приняла у концессионера
Общество
Число жалоб на банки выросло на 6%
Экономика
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
30-летний лебедянец получил два года условно за гибель своего 11-месячного племянника
Происшествия
Сильный мороз побудет в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
На НЛМК выбрали «Молодого лидера-2025»
НЛМК Live
Читать все
Погода в Липецке
296
41 минуту назад
1

Сильный мороз побудет в Липецкой области еще один день

С приходом циклона в регионе заметно потеплеет.

11 февраля территория Липецкой области останется под влиянием южного антициклона и окажется на его северо-западной периферии, будет преимущественно без осадков. 12 и 13 февраля с приближением к региону обширного циклона с запада и его атмосферных фронтов погода начнет меняться, заметно потеплеет, ожидаются осадки в виде снега и дождя различной интенсивности. 

Среднесуточные температуры составят: 11 февраля — 16-17 градусов мороза, что на 8-10 градусов ниже нормы, 12 февраля — 8-9 градусов мороза, что в пределах нормы, 13 февраля — 0-2 градуса мороза, что на 6-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 февраля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от -20 до -25, днем — от -7 до -12 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от -22 до -24 градусов, днем — от -9 до -11.

День 11 февраля стал самым теплым в Липецке в 1925 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году — 31 градус мороза. 
мороз
1
0
0
1
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Перетёркин
8 минут назад
Зима порадовала морозцем и снежком, прямо не европейская зима, а настоящая, полноценная русская зимушка. Не оглянулись, уже весна на пороге. Что тут осталось? 22-ого масленица, и встречаем весну!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить