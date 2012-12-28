Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Погода в Липецке
Сильный мороз побудет в Липецкой области еще один день
С приходом циклона в регионе заметно потеплеет.
Среднесуточные температуры составят: 11 февраля — 16-17 градусов мороза, что на 8-10 градусов ниже нормы, 12 февраля — 8-9 градусов мороза, что в пределах нормы, 13 февраля — 0-2 градуса мороза, что на 6-7 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 февраля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от -20 до -25, днем — от -7 до -12 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от -22 до -24 градусов, днем — от -9 до -11.
День 11 февраля стал самым теплым в Липецке в 1925 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году — 31 градус мороза.
