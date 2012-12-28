Сильный мороз побудет в Липецкой области еще один день

С приходом циклона в регионе заметно потеплеет.





11 февраля территория Липецкой области останется под влиянием южного антициклона и окажется на его северо-западной периферии, будет преимущественно без осадков. 12 и 13 февраля с приближением к региону обширного циклона с запада и его атмосферных фронтов погода начнет меняться, заметно потеплеет, ожидаются осадки в виде снега и дождя различной интенсивности.Среднесуточные температуры составят: 11 февраля — 16-17 градусов мороза, что на 8-10 градусов ниже нормы, 12 февраля — 8-9 градусов мороза, что в пределах нормы, 13 февраля — 0-2 градуса мороза, что на 6-7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 февраля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от -20 до -25, днем — от -7 до -12 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от -22 до -24 градусов, днем — от -9 до -11.День 11 февраля стал самым теплым в Липецке в 1925 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году — 31 градус мороза.