Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Общество
273
48 минут назад
5
Платные парковки остались платными и под снегом
Часть парковочных мест завалена снегом, но плата за них все равно взимается.
«На данный момент платные парковки функционируют в обычном режиме, и оплата за них взимается. Уборка снега на этих территориях также проводится согласно установленному графику», — ответили по нашей просьбе на этот вопрос в мэрии.
Добавим, что во время мощных снегопадов 2023 года мэрия Липецка отложила запуск платных парковок до конца зимы.
Улицу Ленина частично привели в порядок.
На Желябова люди ходят по снегу.
На Пролетарской даже удалось найти разметку.
На Интернациональной некоторые смогли «накатать» себе места.
Комментировать — только портить.
До улицы Плеханова график пока не добрался.
1
1
0
0
2
Комментарии (6)