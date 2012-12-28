Платные парковки остались платными и под снегом

Часть парковочных мест завалена снегом, но плата за них все равно взимается.

После обильного снегопада 31 января горожане задались вопросом, в каком режиме работают платные парковки. Многие из них завалены снегом, так за что же платить?«На данный момент платные парковки функционируют в обычном режиме, и оплата за них взимается. Уборка снега на этих территориях также проводится согласно установленному графику», — ответили по нашей просьбе на этот вопрос в мэрии.Добавим, что во время мощных снегопадов 2023 года мэрия Липецка отложила запуск платных парковок до конца зимы.Улицу Ленина частично привели в порядок.На Желябова люди ходят по снегу.На Пролетарской даже удалось найти разметку.На Интернациональной некоторые смогли «накатать» себе места.Комментировать — только портить.До улицы Плеханова график пока не добрался.