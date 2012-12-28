Все новости
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Общество
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Общество
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
Происшествия
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
Общество
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
Происшествия
Антициклон с морозами побудет в Липецкой области еще два дня
Погода в Липецке
Погода в Липецке
Муниципальные контракты искусственно дробили
Общество
Общество
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
Происшествия
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
Происшествия
За сутки три человека перевели деньги на «безопасный счёт»
Происшествия
Происшествия
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
Общество
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
Происшествия
16-летний телефонный террорист получил год ограничения свободы
Происшествия
Происшествия
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
Происшествия
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
Происшествия
Платные парковки остались платными и под снегом
Общество
Общество
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
Происшествия
44-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Лев-Толстой
Происшествия
Происшествия
Общество
273
48 минут назад
5

Платные парковки остались платными и под снегом

Часть парковочных мест завалена снегом, но плата за них все равно взимается.

После обильного снегопада 31 января  горожане задались вопросом, в каком режиме работают платные парковки. Многие из них завалены снегом, так за что же платить? 

«На данный момент платные парковки функционируют в обычном режиме, и оплата за них взимается. Уборка снега на этих территориях также проводится согласно установленному графику», — ответили по нашей просьбе на этот вопрос в мэрии.

Добавим, что во время мощных снегопадов 2023 года мэрия Липецка отложила запуск платных парковок до конца зимы.

IMG_6026.jpg

IMG_6023.jpg

IMG_5997.jpg

IMG_6000.jpg

Улицу Ленина частично привели в порядок.

IMG_6019.jpg

IMG_6022.jpg

На Желябова люди ходят по снегу.

IMG_6037.jpg

IMG_6046.jpg

На Пролетарской даже удалось найти разметку.

IMG_6053.jpg

IMG_6056.jpg

На Интернациональной некоторые смогли «накатать» себе места.

IMG_6058.jpg

Комментировать — только портить.

IMG_6065.jpg

IMG_6067.jpg

IMG_6071.jpg

До улицы Плеханова график пока не добрался.
Комментарии (6)

Житель
3 минуты назад
Согласно графика уборка предстоит не ранее мая месяца... Один снегопад за два года и департамент дорог показал как он готов к трудностям...
Васёк
3 минуты назад
За то бесплатные парковки около городской администрации уже расчищены. Они наверное первые стоят в плане.
Врачи
4 минуты назад
запретили пользоваться смартфонов, из-зи электромагнитного излучения, соответственно нет смартфона и телефона. какое СМС и куркод, как платить, чиновники???
Магомед
9 минут назад
Нормально. Да просто не платить, а потом идти в суд. Подавать в суд на мэрию. Достаточно исков десяти и судья захлебнуться. И мэрия очухается.
Сельский кулак
11 минут назад
С инвалиды пускай дома,выходит так на уваркинских парковках.
