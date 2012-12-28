Елецкую мэрию обязали компенсировать ущерб от упавшего на автомобиль дерева

Ветвь сухого дерева упала на крышу припаркованной на проезжей части машины.

Елецкий городской суд удовлетворил требования жителя Задонска к Управлению дорог, транспорта и благоустройства администрации города Ельца о возмещении материального ущерба от упавшего на автомобиль дерева.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае прошлого года на крышу припаркованного на проезжей части улицы Максима Горького в Ельце рядом с Детским парком автомобиля упала ветвь сухого дерева. Машина получила повреждения.Опиловка опасных деревьев в пределах обочин автомобильных дорог относится к полномочиям Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца. И суд пришёл к выводу, что именно ненадлежащее содержание управлением улично-дорожной сети привело к этому происшествию.В результате с управления взыскали стоимость ущерба, определенную по результатам проведенной судебной автотовароведческой экспертизы, а также судебные расходы.