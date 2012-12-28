Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В школах Липецка вводится двухдневный дистант
Общество
Сегодня в Липецке: в школах отменены занятия, каковы средний срок и размер ипотеки в 2026 году
Общество
Спасатели обнародовали фото с места смертельной аварии
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат электричество
Общество
Второй за день мусоровоз застрял в яме на Гагарина
Общество
Игорь Артамонов призвал не поддаваться панике
Общество
Три человека погибли в столкновении «ГАЗа и «Киа» на дороге Липецк – Данков
Происшествия
Труп пропавшего ещё в апреле мужчины достали из реки
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Сосна перекрыла дорогу в ЛТЗ
Происшествия
Читать все
Спорткомплекс на Зеленом острове откроют к началу пляжного сезона
Общество
Игорь Артамонов призвал не поддаваться панике
Общество
Часть ТРЦ «Европа» на Советской отошла государству по иску Генпрокуратуры
Общество
Сначала помогли, а потом обокрали: двоих липчан обвиняют в мошенничестве и краже
Происшествия
Футбол под угрозой БПЛА – в концовке «поплыл» даже главный арбитр
Спорт
В Липецке начались испытания тепловых сетей еще от двух котельных
Общество
Елецкую мэрию обязали компенсировать ущерб от упавшего на автомобиль дерева
Происшествия
В районе Сокола и селе Косыревка отключат холодную воду
Общество
Сотрудника НЛМК наградили за спасение человека
НЛМК Live
У любителя пьяной езды конфисковали «Ладу Самару»
Происшествия
Читать все
Происшествия
65
33 минуты назад

Елецкую мэрию обязали компенсировать ущерб от упавшего на автомобиль дерева

Ветвь сухого дерева упала на крышу припаркованной на проезжей части машины.

Елецкий городской суд удовлетворил требования жителя Задонска к Управлению дорог, транспорта и благоустройства администрации города Ельца о возмещении материального ущерба от упавшего на автомобиль дерева.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае прошлого года на крышу припаркованного на проезжей части улицы Максима Горького в Ельце рядом с Детским парком автомобиля упала ветвь сухого дерева. Машина получила повреждения.

Опиловка опасных деревьев в пределах обочин автомобильных дорог относится к полномочиям Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца. И суд пришёл к выводу, что именно ненадлежащее содержание управлением улично-дорожной сети привело к этому происшествию.

В результате с управления взыскали стоимость ущерба, определенную по результатам проведенной судебной автотовароведческой экспертизы, а также судебные расходы.
дороги
благоустройство
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить