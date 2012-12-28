Происшествия
65
33 минуты назад
Елецкую мэрию обязали компенсировать ущерб от упавшего на автомобиль дерева
Ветвь сухого дерева упала на крышу припаркованной на проезжей части машины.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае прошлого года на крышу припаркованного на проезжей части улицы Максима Горького в Ельце рядом с Детским парком автомобиля упала ветвь сухого дерева. Машина получила повреждения.
Опиловка опасных деревьев в пределах обочин автомобильных дорог относится к полномочиям Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца. И суд пришёл к выводу, что именно ненадлежащее содержание управлением улично-дорожной сети привело к этому происшествию.
В результате с управления взыскали стоимость ущерба, определенную по результатам проведенной судебной автотовароведческой экспертизы, а также судебные расходы.
