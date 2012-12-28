Липецкая вечЁрка: «скорая» под атакой БПЛА, обгоревшая и замерзший на проспекте Мира, и как в городе чистят снег

Накануне Елец снова пережил налет БПЛА, на проспекте Мира насмерть замерз мужчина и едва не сгорела в пожаре женщина, и в мэрии говорят, что липчане реже жалуются на нерасчищенные дворы.