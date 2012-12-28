Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Происшествия
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец
Происшествия
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»
Общество
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
Читать все
Липчане стали реже жаловаться на неубранный снег в микрорайонах
Общество
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области днем до -14
Погода в Липецке
Разбитые в Ельце при налете БПЛА окна начали закрывать еще ночью
Происшествия
За первый рабочий день 27 человек решили обанкротиться
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
Липецкая вечЁрка: «скорая» под атакой БПЛА, обгоревшая и замерзший на проспекте Мира, и как в городе чистят снег
Общество
Читать все
Общество
286
сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: «скорая» под атакой БПЛА, обгоревшая и замерзший на проспекте Мира, и как в городе чистят снег

Накануне Елец снова пережил налет БПЛА, на проспекте Мира насмерть замерз мужчина и едва не сгорела в пожаре женщина, и в мэрии говорят, что липчане реже жалуются на нерасчищенные дворы.

Минувшей ночью Елец пережил очередной налет БПЛА. Один из беспилотников упал в промышленной зоне города. И к несчастью, 
этим дело не закончилось. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что во время воздушного налета ранен один человек, загорелись несколько частных домов, повреждено остекление жилых зданий.

Позже мэр Ельца рассказал о  двух пострадавших. У 20-летнего парня были диагностированы осколочные ранения поясничной области без повреждения костей, а у 59-летнего мужчины — перелом правой ключицы и повреждения грудной клетки.

Во время налета под удар, то ли обломков БПЛА, то ли здания, попала машина скорой помощи. Бригаду «скорой», которая двигалась на помощь одному из пострадавших, это не остановило.

Восстанавливать остекление в домах ельчан начали еще ночью.

«Бедные ельчане! Я представляю какой ужас испытал город и область. Держитесь родные и будьте осторожны! Сочувствую Вам», — написала Мира.

В Липецкую область пришла нормальная зима, и GOROD48 поинтересовался у тех, кто вынужден работать на улице, как они спасаются от мороза.



Из-за похолодания сегодня утром  не смогли выехать на маршруты 10 автобусов.

«А как же тогда при СССР мы жили? При -20-30 зимой. Никто не жаловался, что это аномальная аномалия», — удивился читатель.

Предупреждение о морозах, похоже, не услышал липчанин, который минувшую ночь провел на лавочке у дома №11 по проспекту Мира. Его отвезли в больницу, но помочь ничем не смогли, он умер, и скорее всего, от переохлаждения. Как выяснилось позже, мужчине было 47 лет,  он жил неподалеку.

«Результат закрытых подъездов. Согреться негде, а зима только начинается, и сколько ещё будет замёрзших? Царство ему небесное», — считает Телец.

«Лет 15 назад вечером вышла на балкон, компания молодых людей положила на скамейку пьяного парнишку. Была зима, мы с мамой вышли (она у меня была медсестра) с нашатырным спиртом, откачали его еле-еле, спросили телефон родителей. Позвонили, родители приехали быстро на такси, забрали благодарили нас. Просто надо быть людьми и не проходить мимо», — рассказал историю читатель GOROD48.

«У меня лет 30 назад так сосед замерз. Жена не пустила пьяного домой, а утром обнаружила труп под дверью», — еще одна история от Карабаса-Барабаса.

По странному совпадению, в доме №11 по проспекту Мира ночью случился пожар, в котором пострадала 60-летняя женщина. В больницу ее доставили  с ожогами 90% поверхности тела.

Неожиданно, но  липчане стали реже жаловаться на неубранный снег во дворах! Это если сравнить нынешнюю зиму с той, что была два года назад, когда Липецк замело ураганом «Ванечка». Жалоб сейчас «раз-два и обчелся», как рассказали чиновники.

В этой ситуации каждый может посмотреть на свой двор и оценить работу дворников. Читатели GOROD48 засомневались в том, что снег стали убирать лучше.

«А какой смысл в жалобе, если воз и ныне там. Это не советское время, когда пожаловался и был результат. Сейчас на людей чихают», — написала зима.

«Проехалась бы инспекция мэрии по внутридомовому проезду на улице Хорошавина и замерила там коллею. Много интересного бы узнали», — предложил житель с Хорошавина.

«Приезжайте. Встретим и всё покажем», — пригласили с Папина, 33.

«А тротуар по улице Терешковой, 30 со стороны подъездов — ноги переломаешь. Только эти глыбы песком посыпали непонятно зачем, на них ступить невозможно», — еще один проблемный адрес от комментатора.

«На 22 мкр приезжайте, покажем расскажем», — добавил смотритель зоопарка.

«Вермишева 31 ни разу не чистили, заявку жители оставляли. Очевидно, что и без заявки надо чистить, но?» — возмутилась Ирина.

Завтра в Липецке ожидается небольшой снег. И будет по-прежнему холодно:  от -10 до -12. Так что одевайтесь теплее. 
вечЁрка
БПЛА
мороз
снег
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить