Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Липецкая вечЁрка: «скорая» под атакой БПЛА, обгоревшая и замерзший на проспекте Мира, и как в городе чистят снег
сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: «скорая» под атакой БПЛА, обгоревшая и замерзший на проспекте Мира, и как в городе чистят снег
Накануне Елец снова пережил налет БПЛА, на проспекте Мира насмерть замерз мужчина и едва не сгорела в пожаре женщина, и в мэрии говорят, что липчане реже жалуются на нерасчищенные дворы.
этим дело не закончилось. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что во время воздушного налета ранен один человек, загорелись несколько частных домов, повреждено остекление жилых зданий.
Позже мэр Ельца рассказал о двух пострадавших. У 20-летнего парня были диагностированы осколочные ранения поясничной области без повреждения костей, а у 59-летнего мужчины — перелом правой ключицы и повреждения грудной клетки.
Во время налета под удар, то ли обломков БПЛА, то ли здания, попала машина скорой помощи. Бригаду «скорой», которая двигалась на помощь одному из пострадавших, это не остановило.
Восстанавливать остекление в домах ельчан начали еще ночью.
«Бедные ельчане! Я представляю какой ужас испытал город и область. Держитесь родные и будьте осторожны! Сочувствую Вам», — написала Мира.
В Липецкую область пришла нормальная зима, и GOROD48 поинтересовался у тех, кто вынужден работать на улице, как они спасаются от мороза.
Из-за похолодания сегодня утром не смогли выехать на маршруты 10 автобусов.
«А как же тогда при СССР мы жили? При -20-30 зимой. Никто не жаловался, что это аномальная аномалия», — удивился читатель.
Предупреждение о морозах, похоже, не услышал липчанин, который минувшую ночь провел на лавочке у дома №11 по проспекту Мира. Его отвезли в больницу, но помочь ничем не смогли, он умер, и скорее всего, от переохлаждения. Как выяснилось позже, мужчине было 47 лет, он жил неподалеку.
«Результат закрытых подъездов. Согреться негде, а зима только начинается, и сколько ещё будет замёрзших? Царство ему небесное», — считает Телец.
«Лет 15 назад вечером вышла на балкон, компания молодых людей положила на скамейку пьяного парнишку. Была зима, мы с мамой вышли (она у меня была медсестра) с нашатырным спиртом, откачали его еле-еле, спросили телефон родителей. Позвонили, родители приехали быстро на такси, забрали благодарили нас. Просто надо быть людьми и не проходить мимо», — рассказал историю читатель GOROD48.
«У меня лет 30 назад так сосед замерз. Жена не пустила пьяного домой, а утром обнаружила труп под дверью», — еще одна история от Карабаса-Барабаса.
По странному совпадению, в доме №11 по проспекту Мира ночью случился пожар, в котором пострадала 60-летняя женщина. В больницу ее доставили с ожогами 90% поверхности тела.
Неожиданно, но липчане стали реже жаловаться на неубранный снег во дворах! Это если сравнить нынешнюю зиму с той, что была два года назад, когда Липецк замело ураганом «Ванечка». Жалоб сейчас «раз-два и обчелся», как рассказали чиновники.
В этой ситуации каждый может посмотреть на свой двор и оценить работу дворников. Читатели GOROD48 засомневались в том, что снег стали убирать лучше.
«А какой смысл в жалобе, если воз и ныне там. Это не советское время, когда пожаловался и был результат. Сейчас на людей чихают», — написала зима.
«Проехалась бы инспекция мэрии по внутридомовому проезду на улице Хорошавина и замерила там коллею. Много интересного бы узнали», — предложил житель с Хорошавина.
«Приезжайте. Встретим и всё покажем», — пригласили с Папина, 33.
«А тротуар по улице Терешковой, 30 со стороны подъездов — ноги переломаешь. Только эти глыбы песком посыпали непонятно зачем, на них ступить невозможно», — еще один проблемный адрес от комментатора.
«На 22 мкр приезжайте, покажем расскажем», — добавил смотритель зоопарка.
«Вермишева 31 ни разу не чистили, заявку жители оставляли. Очевидно, что и без заявки надо чистить, но?» — возмутилась Ирина.
Завтра в Липецке ожидается небольшой снег. И будет по-прежнему холодно: от -10 до -12. Так что одевайтесь теплее.
