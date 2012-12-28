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39 минут назад

Налоговая пытается взыскать имущество кондитерской фабрики «Рошен» в Косырёвке

Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» задолжала по налогам более 156 миллионов рублей.

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом №1 обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с иском о взыскании заложенного имущества Липецкой кондитерской фабрики «Рошен».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в материалах дела говорится: по состоянию на 3 июня 2026 года кондитерская фабрика задолжала бюджету налогов более чем на 156 миллионов рублей.
В отношении «Рошена» вынесено требование об уплате задолженности, решение о взыскании денег на счетах в банке, возбуждены исполнительные производства. Также УФНС России по Липецкой области вынесено постановление о наложении ареста на имущество должника — на сооружение с кадастровым номером 48:13:1550301:2106 в селе Косыревка Липецкого района по улице Орловской, 35. Кадастровая стоимость этого объекта составляет 15,4 миллиона рублей.

Поскольку задолженность не погашена, налоговая обратилась в арбитражный суд с требованием обратить взыскание на заложенное имущество и установить начальную продажную цену, исходя из кадастровой стоимости, и определить способ реализации – продажа с публичных торгов.

Судебное заседание назначено на 15 июля.

Напомним, ранее по решению Октябрьского районного суда Липецка на лицевой счет Российской Федерации в лице Росимущества зачислено 128 970 771 штук акций Липецкой кондитерской фабрики «Рошен», что составляет 99,9% от уставного капитала. 
«Рошен»
арбитражный суд
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