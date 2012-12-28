Известную липецкую предпринимательницу Ирину Кретову будут судить в Саратове за мошенничество
В Липецкой области выросло производство автотранспорта и медикаментов, сократилось производство одежды
Мэрия подала в Арбитражный суд на подрядчика «РВК» за просрочку благоустройства улицы Папина
28-летняя жительница Тербунского округа перевела деньги «представителю Telegram Людмиле»
Солист Московской филармонии Дмитрий Маслеев открыл XI музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова
Происшествия
184
сегодня, 15:52
1
28-летняя жительница Тербунского округа перевела деньги «представителю Telegram Людмиле»
Но их нашли на счету 21-летнего жителя Свердловской области. Деньги парню пришлось вернуть.
Женщине позвонила неизвестная, которая представилась «представителем Telegram Людмилой» и путем обмана убедила пользовавшуюся этим мессенджером женщину перевести 17 000 рублей на названый ей банковский счет.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, при расследовании уголовного дела полицейские вышли на владельца этого счёта — 21-летнего жителя Свердловской области. По иску прокуратуры с него взыскали сумму неосновательного обогащения. Деньги уже поступили обманутой женщине.
0
0
0
1
2
Комментарии (1)