28-летняя жительница Тербунского округа перевела деньги «представителю Telegram Людмиле»

Но их нашли на счету 21-летнего жителя Свердловской области. Деньги парню пришлось вернуть.

В Тербунском округе прокуратура вернула 28-летней женщине деньги, похищенные у нее телефонными мошенниками.Женщине позвонила неизвестная, которая представилась «представителем Telegram Людмилой» и путем обмана убедила пользовавшуюся этим мессенджером женщину перевести 17 000 рублей на названый ей банковский счет.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, при расследовании уголовного дела полицейские вышли на владельца этого счёта — 21-летнего жителя Свердловской области. По иску прокуратуры с него взыскали сумму неосновательного обогащения. Деньги уже поступили обманутой женщине.