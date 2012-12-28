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сегодня, 15:52
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28-летняя жительница Тербунского округа перевела деньги «представителю Telegram Людмиле»

Но их нашли на счету 21-летнего жителя Свердловской области. Деньги парню пришлось вернуть.

В Тербунском округе прокуратура вернула 28-летней женщине деньги, похищенные у нее телефонными мошенниками.

Женщине позвонила неизвестная, которая представилась «представителем Telegram Людмилой» и путем обмана убедила пользовавшуюся этим мессенджером женщину перевести 17 000 рублей на названый ей банковский счет.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, при расследовании уголовного дела полицейские вышли на владельца этого счёта — 21-летнего жителя Свердловской области. По иску прокуратуры с него взыскали сумму неосновательного обогащения. Деньги уже поступили обманутой женщине.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Смотрящий за городом
сегодня, 16:01
Обманули ее походу. Настоящий представитель Телеграмм по Липецку - это Вазген и Ашот, на будущее
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