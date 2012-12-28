Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Происшествия
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец
Происшествия
Липецкая вечЁрка: итоги новогодних каникул, резкое похолодание и взрыв на Стаханова
Общество
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»
Общество
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
В Липецке оштрафуют выгрузившего холодильник рядом с пустым мусорным бункером
Общество
Читать все
Липчане стали реже жаловаться на неубранный снег в микрорайонах
Общество
Пациент оскорбил офтальмолога и получил штраф
Происшествия
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Разбитые в Ельце при налете БПЛА окна начали закрывать еще ночью
Происшествия
В Липецкой области днем до -14
Погода в Липецке
За первый рабочий день 27 человек решили обанкротиться
Общество
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
Читать все
Происшествия
1802
сегодня, 17:10
7

Личность замерзшего насмерть мужчины установлена

Ему было 47 лет.

Установлена личность мужчины, которого сегодня рано утром нашли у подъезда дома №11 по проспекту Мира. Его доставили в больницу, где он умер. Точная причина смерти пока неизвестна. Но по предварительным данным, мужчина погиб от сильного переохлаждения.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, умершему 47 лет. Он жил неподалёку, но не в доме №11 по проспекту Мира, у которого его нашли, и где сегодня ночью случился пожар. Никакого отношения к обгоревшей 60-летней женщине история его гибели не имеет.

Судя по записям камер наблюдения, мужчина всю ночь провел у подъезда на лавочке. Никто к нему не подходил.
переохлаждение
труп
морозы
2
12
2
0
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
гость
9 минут назад
то есть полиция не патрулирует город
Ответить
Буквоед
12 минут назад
И сколько алкоголя в крови нашли?
Ответить
Не судите
27 минут назад
Я один раз подошла в 2000 году. Стоит мужчина у нашего подъезда-это было утро 1е января. Головой об стенку облокотился. Дом недавно сдали. Дверь в подъезд на ключ закрывали. Я думала он житель. Я ещё спросила - мужчина вам что плохо? Я вошла впечатление перед он за мной. Сзади меня схватил, я как заору. У пеня сумка упала. Он её схватил и убежал. Это было утром около 8 часов утра. Заявление написала в полицию, но увы. Хорошо ключи в кормане лежали. Больше я ни к кому не подхожу.
Ответить
Горожанка
30 минут назад
А что же МЧС ,они же пожар тушили,что же не помогли мужику? Оставили его,не лето ведь сидеть на лавочке по ночам?
Ответить
Эксперт
сегодня, 17:35
Может он забыл где живет вот и провел всю ночь на лавочке? А забыть он мог при падении на лед головой, это самая распространеная проблема.
Ответить
Город 48
сегодня, 17:27
Очень жаль. Родственникам сил и терпенья пережить потерю
Ответить
Animal planet.
сегодня, 17:16
Писец,и даже никто к нему не подошёл и не спросил нужна ли помощь. Что за люди,что уж про животных говорить.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить