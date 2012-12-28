Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
сегодня, 17:10
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Ему было 47 лет.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, умершему 47 лет. Он жил неподалёку, но не в доме №11 по проспекту Мира, у которого его нашли, и где сегодня ночью случился пожар. Никакого отношения к обгоревшей 60-летней женщине история его гибели не имеет.
Судя по записям камер наблюдения, мужчина всю ночь провел у подъезда на лавочке. Никто к нему не подходил.
