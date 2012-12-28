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сегодня, 14:07
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Уголовное дело об убийстве в кальян-баре «Мята» ушло в суд

Обвиняемым по делу проходит только Руслан Оглы.

Как стало известно GOROD48, уголовное дело по убийству в липецком кальян-баре «Мята» направлено в суд. Обвиняемый только один — 27-летний Руслан Оглы. Ему вменяют часть 4-ю статьи 111-й УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и по пункту «а» части 1-й статьи 213-й («Хулиганство»).

Нашумевшее преступление случилось на длинных новогодних выходных, 3 января. В кальян-баре «Мята Lounge Липецк» 27-летний Руслан Оглы избил 29-летнего Романа Андреева, который от полученных травм захлебнулся кровью и умер. Руслан Оглы скрылся с места преступления, а на следующий день добровольно явился в полицию с признанием вины в хулиганстве.

Расследование этого уголовного дела пошло непросто: региональный Следком несколько раз менял квалификацию действий Оглы. Вначале, 7 января, следствие вменило ему часть 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Вечером того же дня Следком переквалифицировал обвинение по двум другим статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). После вмешательства председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина квалификацию действий Оглы изменили на часть 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и на пункт «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство»). По этим статьям обвинения 11 января судья Октябрьского районного суда Липецка Кирилл Власов арестовал ранее дважды судимого Оглы на время следствия.

Однако Ольга Леншина, мать умершего Романа Андреева, попросила главу Следкома РФ Александра Бастрыкина дать правовую оценку действиям бывшей сожительницы сына Виктории, считая ее организатором преступления. Она даже обратилась с жалобой к Александру Бастрыкину, назвав девушку подстрекательницей убийства и воровкой — во время конфликта Руслана с Романом она забрала его телефон. По мнению Ольги, девушка спровоцировала нападение на ее сына потому, что тот отказался взять ее в жены. Но дополнительная проверка показала, что Виктория попросила Руслана урезонить Романа, который будто бы грозил разослать их совместным знакомым ее интимные фотографии. С этой целью она и забрала телефон Романа, чтобы стереть пикантные снимки. А вспыльчивый Руслан, который ранее был судим за избиение незнакомой ему девушки в «Евразии», не рассчитал сил и ударом кулака сломал Роману нос.
причинение смерти по неосторожности
хулиганство
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Комментарии (1)

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Гость
16 минут назад
Жаль Романа, с нормальными девушками надо строить отношение...
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