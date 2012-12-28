Лось погиб на улице 50 лет НЛМК под колёсами «Ауди»

Машину придётся восстанавливать.











– За рулем автомобиля находился 28-летний водитель, по факту происшествия организована проверка, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Лосей на улице 50 лет НЛМК видели уже несколько раз — два года назад огромное животное



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Случались на улице и похожее ДТП — в декабре 2023 года под автомобиль



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Напомним, что численность копытных в лесах области – За рулем автомобиля находился 28-летний водитель, по факту происшествия организована проверка, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Лосей на улице 50 лет НЛМК видели уже несколько раз — два года назад огромное животное удалось снять очевидцам Случались на улице и похожее ДТП — в декабре 2023 года под автомобиль попала косуля Напомним, что численность копытных в лесах области уверенно растет . По данным охотнадзора, за год лосей в регионе стало больше на 7% — во время зимнего учета их насчитали 812, косуль прибавилось на 5% — их 6 947, а численность благородных оленей выросла на 10% — 1 119 животных.

10 июня в 22.30 на улице 50 лет НЛМК под автомобиль «Ауди» попал выбежавший на дорогу лось. Животное погибло.