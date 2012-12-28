Происшествия
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сегодня, 11:23
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Лось погиб на улице 50 лет НЛМК под колёсами «Ауди»
Машину придётся восстанавливать.
– За рулем автомобиля находился 28-летний водитель, по факту происшествия организована проверка, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Лосей на улице 50 лет НЛМК видели уже несколько раз — два года назад огромное животное удалось снять очевидцам.
Случались на улице и похожее ДТП — в декабре 2023 года под автомобиль попала косуля.
Напомним, что численность копытных в лесах области уверенно растет. По данным охотнадзора, за год лосей в регионе стало больше на 7% — во время зимнего учета их насчитали 812, косуль прибавилось на 5% — их 6 947, а численность благородных оленей выросла на 10% — 1 119 животных.
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