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сегодня, 11:23
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Лось погиб на улице 50 лет НЛМК под колёсами «Ауди»

Машину придётся восстанавливать.

10 июня в 22.30 на улице 50 лет НЛМК под автомобиль «Ауди» попал выбежавший на дорогу лось. Животное погибло. 

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– За рулем автомобиля находился 28-летний водитель, по факту происшествия организована проверка, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

Лосей на улице 50 лет НЛМК видели уже несколько раз — два года назад огромное животное удалось снять очевидцам.


Случались на улице и похожее ДТП — в декабре 2023 года под автомобиль попала косуля.


Напомним, что численность копытных в лесах области уверенно растет. По данным охотнадзора, за год лосей в регионе стало больше на 7% — во время зимнего учета их насчитали 812, косуль прибавилось на 5% — их 6 947, а численность благородных оленей выросла на 10% — 1 119 животных.

авария
ДТП
дикие животные
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
А
33 минуты назад
Мало кто знает, но даже задавив голубя нельзя оставлять место ДТП. В противном случае может грозить лишение прав и арест.
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Дачник
33 минуты назад
На ауди летел под 120 при знаке 40 ?
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пояснительная бригада
39 минут назад
лобовое разбито. а как могло получиться, что и заднее стекло разбито?
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й
41 минуту назад
Там 40 ограничение, уж можно среагировать.
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Гость
42 минуты назад
Лесникам,егерям,Министру Лесного безхозяйства предьявить иск.А то в лесах коттеджей понаставили,бедным животным податься некуда.
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смотритель зоопарка
45 минут назад
что будет проверять интересно, кто выпустил лося?
Ответить
Министерство
48 минут назад
Под 100 лител юноша, 300 т за лося и лишение прав!!! Урок получит, на будущее!
Ответить
они
52 минуты назад
нашли друг друга
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