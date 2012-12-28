Все новости
Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Происшествия
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец
Происшествия
Липецкая вечЁрка: итоги новогодних каникул, резкое похолодание и взрыв на Стаханова
Общество
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»
Общество
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
В Липецке оштрафуют выгрузившего холодильник рядом с пустым мусорным бункером
Общество
Липчане стали реже жаловаться на неубранный снег в микрорайонах
Общество
Пациент оскорбил офтальмолога и получил штраф
Происшествия
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Разбитые в Ельце при налете БПЛА окна начали закрывать еще ночью
Происшествия
В Липецкой области днем до -14
Погода в Липецке
За первый рабочий день 27 человек решили обанкротиться
Общество
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
Погода в Липецке
566
сегодня, 17:00
4

В Липецкой области днем до -14

Температура остается ниже обычной на 5-7 градусов.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, лишь 14 января днем местами пройдет небольшой снег. 

Среднесуточные температуры составят 14-15 градусов мороза, что на 6-7 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный, ночью слабый, днем 5-10 м/сек. Ночью на улице от -14 до -19, днем — от -9 до -14 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от -16 до -18 градусов, днем — от -10 до -12 градусов.

День 14 января стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году — 32 градуса мороза.

похолодание
мороз
1
1
0
1
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эксперт
57 минут назад
Жду снег до 50 сантиметров в высоту и минус 1 градус.
Ответить
Ну всё
сегодня, 17:30
Хана зумерам
Ответить
Оксана
сегодня, 17:23
Какой колоритный мужчина на заставке
Ответить
сегодня, 17:03
Прекрасная погода. Мороз, солнце и ни какой заразы!
Ответить
