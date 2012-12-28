В Липецкой области днем до -14

Температура остается ниже обычной на 5-7 градусов.



В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, лишь 14 января днем местами пройдет небольшой снег.Среднесуточные температуры составят 14-15 градусов мороза, что на 6-7 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный, ночью слабый, днем 5-10 м/сек. Ночью на улице от -14 до -19, днем — от -9 до -14 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от -16 до -18 градусов, днем — от -10 до -12 градусов.День 14 января стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году — 32 градуса мороза.