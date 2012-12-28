Известную липецкую предпринимательницу Ирину Кретову будут судить в Саратове за мошенничество
Общество
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сегодня, 12:44
Подъезд дома на Новолипецке остался без воды из-за пустующей квартиры
Хозяйка квартиры умерла и жилье затопило. Воду отключили всему подъезду.
«Собственница умерла, а ее сын находится в психоневрологическом диспансере, т. е. он недееспособен. И родственников не найти, потому что никто не знает, где живут. Так вот, приехала аварийка и отключила нам холодную и горячую воду. Были сотрудники ЖЭКа и полиции, вскрывать квартиру отказались, потому что без собственника нельзя. На наш вопрос: «И как нам быть?», получили ответ: «Ищите собственников где хотите. Без них никто вскрывать квартиру не станет. Ни ЖЭК, ни полиция, ни МЧС. Даже, если бы пахло газом, тоже вскрывать бы не стали!». Семь квартир, где проживают семьи с детьми, пенсионеры, люди с группой по инвалидности пятый день без воды. Подвоза воды нет! Выживайте как хотите!», — рассказала нам одна из жительниц дома.
В УК «АДС» GOROD48 сообщили, что пригласили участкового для вскрытия квартиры, но тот не согласился в этом участвовать. Сейчас юрист управляющей компании готовит письмо в отдел полиции, чтобы собственников квартиры или нашли, или же органы внутренних дел дали согласие на вскрытие и пригласили для этого спасателей.
В УК «АДС» уже сталкивались с подобными проблемами, раньше их решать им помогали полицейские.
GOROD48 поинтересовался в других УК, как они выходят из таких ситуаций. Одни искали собственников, другие советовали жильцам обращаться суд, чтобы вскрыть пустующее жилье. Еще один вариант — управляющая компания вправе создать специальную комиссию, в которую приглашают представителей полиции, и в их присутствии вскрывают квартиру, устраняют неполадки, а потом жилье закрывают и опечатывают.
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