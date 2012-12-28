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3-летняя девочка пострадала в столкновении трех автомобилей

«Паровозик» из трех машин собрался на Воронежском шоссе.

Вечером 10 июня в Липецке на Воронежском шоссе 34-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на стоящий «ВАЗ-2114» под управлением 58-летнего мужчины, который от удара наехал на стоящую впереди «Шкоду» 28-летнего водителя. В аварии получила травму 3-летняя пассажирка «Хендая», после оказания помощи девочка была отпущена.

Вчера в Липецке произошли еще два ДТП. 

На улице Фрунзе 41-летний мужчина на электросамокате попал под «Рено» 26-летнего водителя. Самокатчика госпитализировали.

52-летняя женщина за рулём «Чери» сбила на улице Интернациональной  76-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.

За сутки на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали еще 23 столкновения автомобилей. Они обошлись без пострадавших.

авария
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Комментарии (3)

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Sokol med
9 минут назад
О как! И ни одного пенсионера с перспективой лишения прав.
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Мизантроп
20 минут назад
ну загляделись в смартфончики...
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кит
22 минуты назад
Хендай с 3 летним ребенком должен быть предельно внимательным и осторожным,дистанция особо !А лучше больше не садись за руль,не твое это ! Был знак или звоночек,понимай как хочешь
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