Происшествия
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сегодня, 09:47
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3-летняя девочка пострадала в столкновении трех автомобилей
«Паровозик» из трех машин собрался на Воронежском шоссе.
Вчера в Липецке произошли еще два ДТП.
На улице Фрунзе 41-летний мужчина на электросамокате попал под «Рено» 26-летнего водителя. Самокатчика госпитализировали.
52-летняя женщина за рулём «Чери» сбила на улице Интернациональной 76-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.
За сутки на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали еще 23 столкновения автомобилей. Они обошлись без пострадавших.
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