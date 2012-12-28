3-летняя девочка пострадала в столкновении трех автомобилей

«Паровозик» из трех машин собрался на Воронежском шоссе.



Вечером 10 июня в Липецке на Воронежском шоссе 34-летний водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на стоящий «ВАЗ-2114» под управлением 58-летнего мужчины, который от удара наехал на стоящую впереди «Шкоду» 28-летнего водителя. В аварии получила травму 3-летняя пассажирка «Хендая», после оказания помощи девочка была отпущена.Вчера в Липецке произошли еще два ДТП.На улице Фрунзе 41-летний мужчина на электросамокате попал под «Рено» 26-летнего водителя. Самокатчика госпитализировали.52-летняя женщина за рулём «Чери» сбила на улице Интернациональной 76-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.За сутки на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали еще 23 столкновения автомобилей. Они обошлись без пострадавших.