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сегодня, 14:28

Сыну погибшего на сахарном заводе обжигальщика извести выплатят полмиллиона

Мужчину задавил «КамАЗ» 27 января этого года.

Прокуратура Лебедянского района добилась выплаты «Лебедянским сахарным заводом» компенсации морального вреда в полмиллиона рублей сыну работника, погибшего на предприятии.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что работодателем не были обеспечены безопасные условия труда и надлежащий контроль за выполнением работ.

Напомним, 27 января этого года водитель «Лебедянского сахарного завода» при выгрузке вспомогательных материалов (угля и камня) при движении «КамАЗа» задним ходом насмерть задавил 55-летнего работника предприятия — обжигальщик извести умер на месте происшествия. Самого водителя «КамАЗа» будут судить за гибель коллеги по части второй статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Несчастный случай записали камеры наблюдения. Были и свидетели.

Подробности этого инцидента ранее рассказали в Государственной инспекции труда в Липецкой области:

«Обжигальщик извести вместе с водителем приехали в подразделение «известково-обжигательные печи и известковое отделение». От аппаратчика гашения извести водитель получил указание привезти уголь. Узнав о поставке угля, работник (обжигальщик извести) вышел на улицу. Загрузив уголь в «КамАЗ», водитель направился к эстакаде подразделения «известково-обжигательные печи и известковое отделение» для разгрузки его в бункер. При подъезде к эстакаде грузовик какое-то время двигался параллельно ей, и было видно, что на эстакаде никого нет. Потом водитель развернул «КамАЗ» для движения задним ходом и подал звуковой сигнал, посмотрел в зеркало заднего вида, убедился, что на эстакаде никого нет. Доехав до середины эстакады, он услышал крик. Прекратив движение, вышел из машины и увидел, что на середине эстакады лежит человек. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи установили факт смерти работника».
несчастный случай
техника безопасности
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