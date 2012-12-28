Солист Московской филармонии Дмитрий Маслеев открыл XI музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова

Этот фестиваль — настоящий культурный бренд Липецкой области.

10 июня, в День рождения Тихона Хренникова, в Липецке и на родине выдающегося композитора в Ельце при поддержке губернатора Липецкой области Игоря Артамонова открылся XI Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова.В ЕГУ имени И.А. Бунина выступил Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов под управлением Василия Моисеенко, а в липецком концертном зале «Унион», который носит имя Тихона Хренникова, в сопровождении симфонического оркестра филармонии играл хедлайнер фестиваля — солист Московской государственной академической филармонии Дмитрий Маслеев. Всемирную известность пианист получил ещё в 2015 году после триумфальной победы на конкурсе имени Чайковского.Концерты Дмитрия Маслеева проходили в ведущих залах мира: от Карнеги-холл в Нью-Йорке до Парижской филармонии. В Липецком «Унионе» билеты на его концерт были распроданы ещё три недели назад.Нашего земляка Тихона Хренникова 38-летний Дмитрий Маслеев назвал своим «музыкальным прадедушкой». А всего у Тихона Хренникова было около 200 учеников — столько композиторов он выпустил за почти полвека работы в Московской консерватории.— Если идти по пути педагогов, то Тихон Николаевич Хренников — мой музыкальный прадедушка, фактически. Он педагог моего педагога! Поэтому я очень рад открывать фестиваль имени Тихона Хренникова. В Липецке я уже второй раз — до этого выступал просто с сольным концертом. На фестивале я играю Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Фридерика Шопена. Это выбор маэстро — главного дирижёра Симфонического оркестра Липецкой филармонии Михаила Мясникова. На совместные репетиции ушло два дня. Мы, музыканты, понимаем друг друга без слов — вернее, мы разговариваем на языке Шопена, — рассказал Дмитрий Маслеев.Фестиваль Хренникова — уже настоящий культурный и туристический бренд Липецкой области. На первый фестиваль в 2008 году приезжали Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Лев Лещенко, Владимир Зельдин, Лариса Голубкина, Леонид Серебренников и Людмила Лядова. В последующие годы гостями были Пелагея и Сергей Жилин. Проходили эстрадные, джазовые и классические концерты. В Ельце появилась своя фестивальная атмосфера в лучших традициях небольших европейских городов, и в него потянулись туристы. А счёт зрителей фестиваля уже идёт на сотни тысяч человек!Формат фестиваля несколько раз менялся, но неизменным остаётся уважение к наследию композитора, педагога и общественного деятеля Тихона Хренникова.Сейчас акцент с эстрадной составляющей фестиваля переместился в сторону классической музыки. Тем более что интерес к ней в Липецкой области огромный: количество аншлаговых концертов (и речь идёт не только о гастролях, но и о концертах липецких коллективов: симфонического, духового оркестров и оркестра русских народных инструментов) только растёт.Да и главная особенность самого Тихона Хренникова — в его композиторской многогранности: он создавал и классическую симфоническую музыку, и камерные сочинения, и композиции для музыкального театра и кинофильмов, и эстрадные песни. Его богатое наследие позволяет делать фестиваль разножанровым и каждый раз новым. Причём традиционно звучит на фестивале не только музыка самого Хренникова, но ещё и премьеры произведений современных композиторов, и лучшие образцы классической музыки. Например, в этом году на открытии фестиваля звучала музыка Глазунова и Лядова — они оказали влияние на становление Хренникова как композитора.— За годы проведения фестиваля в Липецкой области побывали самые известные оркестры и солисты, которые составляют славу российской и мировой культуры. Приезжали Большой симфонический оркестр имени Петра Ильича Чайковского под управлением Владимира Федосеева, Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, пианист Борис Березовский и ученик Тихона Хренникова Александр Чайковский, который стал художественным руководителем фестиваля, всемирно известный тенор — французский оперный певец Роберто Аланья. Большая благодарность правительству Липецкой области за то, что фестиваль Тихона Хренникова из года в год поддерживается и продолжает жить, — отметила директор Липецкой государственной филармонии Любовь Пличко.Сначала фестиваль колесил по районам области и проводился раз в два года. После пандемии коронавируса он стал ежегодным и целиком переместился на родину Хренникова. А в этом году впервые за многие годы он проводится и в Липецке, и в Ельце.В прошлом году фестиваль отменили из-за регулярного объявления воздушной тревоги. В этом году от яркого культурного события было решено не отказываться, но из-за непростой обстановки не пригласили большие коллективы и московские оркестры. На этот раз фестивальная программа состоит в основном из липецких артистов. Но всё равно афиша — шикарная! Мероприятия фестиваля продолжатся 13 и 14 июня. 13 июня в Ельце в ДК железнодорожников покажут комедию «Жить — хорошо!» по мотивам кинохитов Леонида Гайдая и Александра Зацепина. В тот же день в Липецке в парке Победы будет играть Липецкий государственный духовой оркестр. А 14 июня в Нижнем парке Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов исполнит песни Тихона Хренникова из кинофильмов, «Русскую пляску» из оперы «Фрол Скобеев» и другие бессмертные произведения.А открывавший фестиваль Симфонический оркестр Липецкой филармонии 15 июня завершит этот сезон в Большом зале Московской консерватории на улице Большой Никитской. Там пройдёт IX Всероссийский музыкальный фестиваль «Рождённые Россией», в рамках которого липецкий коллектив впервые выступит на одной из крупнейших и наиболее значимых концертных площадок России и мира и исполнит «Стан Тамерлана» современного российского композитора Александра Чайковского и музыку Тихона Хренникова.