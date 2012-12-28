В Липецкой области еще один жаркий день

С субботы температура начнет медленно опускаться к привычным значениям.





12 июня Липецкая область будет находиться в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления. 13 и 14 июня к региону будет приближаться циклон с запада, пройдут дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы.Среднесуточные температуры составят 20-24 градусов тепла, что на 2-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью слабый, 1-6 м/сек, днем восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18, днем — от +28 до +33 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от +15 до +17 градусов, днем — от +31 до +33.День 12 июня стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1919 году — 4 градуса тепла.