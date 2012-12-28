Потеплее одеться и вспомнить молодость

Липчане советуют, как не мерзнуть при -15.

В Липецкую область пришла русская зима: на улице снежно и морозно. GOROD48 спросил совета у горожан, вынужденных работать на улице, как справиться с холодом.Самый распространенный совет — одеваться по погоде. Вспомнить, что существуют варежки, теплые шарфы и шапки. Тех, кто работает на морозе, работа и спасает — они постоянно двигаются. Разносчики еды даже хвалились тем, что им жарко — время для них в буквальном смысле деньги, поэтому они на месте не стоят.В зоопарке еще осенью всех теплолюбивых животных отправили на зимние квартиры. Копытным и хищникам 15-градусные морозы нестрашны. Если холодно, они всегда могут зайти в домики. Когда-то в холода обезьянам предлагали вино, но в последнее время от этой затеи отказались, фруктов и свежей травы им вполне достаточно.