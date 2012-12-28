Известную липецкую предпринимательницу Ирину Кретову будут судить в Саратове за мошенничество
Происшествия
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сегодня, 12:41
Известную липецкую предпринимательницу Ирину Кретову будут судить в Саратове за мошенничество
Её обвиняют в хищении более 13,5 млн рублей при исполнении контрактов по обращению с безнадзорными животными.
В 2022-2023 годах мэрия Саратова заключила с двумя индивидуальными предпринимателями и юридическим лицом, зарегистрированными в Липецкой области, контракты на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возвращение в прежние места обитания безнадзорных собак. «В 2023 году обвиняемая, осуществляя общее руководство соучастниками из числа указанных хозяйствующих субъектов и иными привлеченными лицами, действуя согласованно с ними, завышал количество отловленных и стерилизованных животных, предоставляли заказчику эти недостоверные сведения и получали оплату по договорам. Обвиняемая получила от участников группы данные их банковских счетов, которые использовала для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств в рамках заключенных контрактов. В результате преступной деятельности похищено более 13,5 млн бюджетных рублей», — сообщает пресс-служба саратовской прокуратуры.
Уголовное дело в отношении Ирины Кретовой будет направлено в Октябрьский районный суд города Саратова.
Напомним, что в марте этот же суд вынес приговор шести липчанам по этому же уголовному делу — о махинациях с бюджетными средствами, выделенных на обращение безнадзорных собак. Тогда по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и выполнению работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ) были осуждены сотрудники липецкого ИП Дениса Руднева и ООО «Ристэмстрой-Л». Ольгу Азовцеву приговорили к году и одному месяцу лишения свободы, а ее подельницу Елену Огневу — к году и двум месяцам. По полтора годам лишения свободы получили Сергей Боков, Моисей Мананников, Игорь Миневрин и Денис Руднев (последнего также обвинили в преступлении, предусмотренном ч.1 ст 187 УК РФ — в неправомерном обороте средств платежей).
Теперь на скамье подсудимых окажется Ирина Кретова, по версии следствия разработавшая преступную схему. В Липецке ее знали как занимающуюся ритуальным бизнесом, а позже как зоозащитницу, причастную к деятельности приюта «Счастливый берег» (эти виды деятельности официально были оформлены на ее родственников и знакомых).
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