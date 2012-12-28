Происшествия
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сегодня, 11:12
Дело о смертельном столкновении «ВАЗа» с фурой передано в суд
22-летний водитель «ВАЗа» умер по дороге в больницу в машине скорой помощи.
Напомним, 23 марта около 21:30 на дороге А-133 «Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к городу Липецку» cтолкнулись «ВАЗ-2114» и грузовик «Ситрак». Из автомобиля «ВАЗ» спасатели достали 22-летнего водителя и двух его пассажиров: 18-летнего парня и женщину, также они извлекли из кабины грузовика 38-летнего водителя. Водителя и пассажиров легкового автомобиля передали бригадам «скорой». Водителю грузовика госпитализация не потребовалась.
Но водитель «ВАЗа» умер по дороге в больницу в машине скорой помощи.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, действия 38-летнего водителя грузовика «Ситрак» квалифицированы следствием по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«По версии следствия, 38-летний водитель грузовика «Ситрак», двигаясь с превышением скорости, при выполнении маневра обгона допустил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ 21144». В результате ДТП 22-летнему водителю ВАЗа причинены телесные повреждения, повлекшие смерть», — отметили в прокуратуре.
Водителю грузовика грозит до пяти лет лишения свободы.
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