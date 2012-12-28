Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
55 минут назад
От налета БПЛА в Ельце пострадали два человека
Оба были доставлены в больницы, один уже выписан.
«Сегодня ночью средствами ПВО в нашем городе были перехвачены беспилотники. Обломками БПЛА были повреждены частные и многоквартирные дома. Пожарные оперативно ликвидировали возгорания. Некоторым семьям потребовался ПВР. Они размещены и обеспечены всем необходимым. Также зафиксировано падение беспилотника в промышленной зоне. Пожар локализован. Пострадавших нет», — рассказал Вячеслав Жабин.
На местах падения обломков работают оперативные службы. Они проводят осмотр территории, обеспечивают безопасность ельчан и устраняют последствия падений обломков.
«После того как специальная комиссия по оценке ущерба получит доступ к жилью, приступит к работе.
Напоминаю: к обломкам БПЛА не подходить и не прикасаться. Сразу звоните в 112. Следите за информацией только из официальных источников», — добавил елецкий мэр.
