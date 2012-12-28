Все новости
Происшествия
685
55 минут назад

От налета БПЛА в Ельце пострадали два человека

Оба были доставлены в больницы, один уже выписан.

Два человека пострадали во время вечернего налета БПЛА в Ельце. По словам мэра города Вячеслава Жабина оба были доставлены в больницы. Угрозы жизни раненых нет. Один из них уже дома.

«Сегодня ночью средствами ПВО в нашем городе были перехвачены беспилотники. Обломками БПЛА были повреждены частные и многоквартирные дома. Пожарные оперативно ликвидировали возгорания. Некоторым семьям потребовался ПВР. Они размещены и обеспечены всем необходимым. Также зафиксировано падение беспилотника в промышленной зоне. Пожар локализован. Пострадавших нет», — рассказал Вячеслав Жабин.

На местах падения обломков работают оперативные службы. Они проводят осмотр территории, обеспечивают безопасность ельчан и устраняют последствия падений обломков. 

«После того как специальная комиссия по оценке ущерба получит доступ к жилью, приступит к работе.

Напоминаю: к обломкам БПЛА не подходить и не прикасаться. Сразу звоните в 112. Следите за информацией только из официальных источников», — добавил елецкий мэр. 



воздушная тревога
БПЛА
1
1
1
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
