Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
25-летний липчанин выпал с восьмого этажа
Происшествия
Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Происшествия
Напротив детской поликлиники умер 76-летний мужчина
Происшествия
У потерянного кошелька с 75 000 рублей быстро нашёлся новый хозяин
Происшествия
Липчан предупредили об аномальных холодах
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: итоги новогодних каникул, резкое похолодание и взрыв на Стаханова
Общество
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец
Происшествия
Упавшее дерево придавило «Рено Дастер»
Происшествия
Липецкую область накрывают крещенские морозы
Погода в Липецке
Читать все
В Липецке оштрафуют выгрузившего холодильник рядом с пустым мусорным бункером
Общество
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»
Общество
Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец
Происшествия
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
В новогодние каникулы подземный переход у Нижнего парка встречал липчан полумраком
Общество
От налета БПЛА в Ельце пострадали два человека
Происшествия
«Бенгальские огни, суперклей, пробки от шампанского»: офтальмологи рассказали о травмах глаз во время праздников
Здоровье
Правительство Липецкой области не нашло желающих купить недострой в Подмосковье
Общество
46-летний липчанин перешёл по ссылке и лишился 125 000 рублей
Происшествия
Читать все
Происшествия
1818
сегодня, 11:16
8

Липчанин замёрз насмерть

Мужчина всю ночь провел у подъезда на лавочке.

Сегодня рано утром у подъезда дома №11 по проспекту Мира нашли замёрзшего мужчину — его доставили в больницу, где он умер. Точная причина смерти пока неизвестна. Но по предварительным данным, мужчина погиб от сильного переохлаждения.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, возраст умершего не известен — личность мужчины пока не установлена.

По данным GOROD48, судя по записям камер наблюдения, мужчина всю ночь провел у подъезда на лавочке. Никто к нему не подходил.
переохлаждение
труп
морозы
0
14
2
0
0

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лет15
17 минут назад
Назад вечером вышла на балкон,компания молодых людей положила на скамейку пьяного парнишку.Была зима мы с мамой вышли(она у меня была медсестра) с нашатырным спиртом откачали его еле еле,спросили телефон родителей.Позвонили, родители приехали быстро на такси,забрали благодарили нас.Просто надо быть людьми и не проходить мимо....
Ответить
СПб
32 минуты назад
Санкт-Петербург станет первым городом в России, где для охраны общественного порядка на детских площадках будет использоваться искусственный интеллект. При обнаружении нарушителей система будет автоматически вызывать на место наряд Росгвардии.
Ответить
липецк1
42 минуты назад
анекдот ...подруга подруге говорит подала объявление ...ищу мужа ...за вечер писем 30 получила ....и что пишут??..да пишут возьми моего ...
Ответить
Телец
44 минуты назад
Результат закрытых под' ездов. Согреться негде а зима только начинается и сколько ещё будет замёрзших? Царство ему небесное.
Ответить
Виктор
33 минуты назад
Подъезды закрыли чтобы наше быдло не гадили
Ответить
И все
46 минут назад
Прошли мимо...
Ответить
Много
40 минут назад
людей ночью ходит мимо подъездов?
Ответить
Липчанка
58 минут назад
Жена из дома выгнала.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить