Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
«Бенгальские огни, суперклей, пробки от шампанского»: офтальмологи рассказали о травмах глаз во время праздников
Происшествия
1818
сегодня, 11:16
8
Липчанин замёрз насмерть
Мужчина всю ночь провел у подъезда на лавочке.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, возраст умершего не известен — личность мужчины пока не установлена.
По данным GOROD48, судя по записям камер наблюдения, мужчина всю ночь провел у подъезда на лавочке. Никто к нему не подходил.
0
14
2
0
0
Комментарии (8)