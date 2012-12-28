Липчанин замёрз насмерть

Мужчина всю ночь провел у подъезда на лавочке.

Сегодня рано утром у подъезда дома №11 по проспекту Мира нашли замёрзшего мужчину — его доставили в больницу, где он умер. Точная причина смерти пока неизвестна. Но по предварительным данным, мужчина погиб от сильного переохлаждения.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, возраст умершего не известен — личность мужчины пока не установлена.По данным GOROD48, судя по записям камер наблюдения, мужчина всю ночь провел у подъезда на лавочке. Никто к нему не подходил.