Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Жертв и пострадавших нет.
«В частном секторе обломками БПЛА в одном из домов повреждено остекление. Пострадавших нет.
Также зафиксировано падение беспилотника в промышленной зоне. Оперативные службы на месте. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Оставайтесь в помещении, держитесь подальше от окон, не подходите к обломкам, а при их обнаружении сразу сообщайте по номеру 112»,, — добавил губернатор.
