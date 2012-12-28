Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне

Жертв и пострадавших нет.



В Ельце обломки БПЛА повредили остекление частного дома, еще один беспилотник упал в промышленной зоне. В городе работают силы ПВО и средства подавления.«В частном секторе обломками БПЛА в одном из домов повреждено остекление. Пострадавших нет.Также зафиксировано падение беспилотника в промышленной зоне. Оперативные службы на месте. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.«Оставайтесь в помещении, держитесь подальше от окон, не подходите к обломкам, а при их обнаружении сразу сообщайте по номеру 112»,, — добавил губернатор.