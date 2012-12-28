Происшествия
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сегодня, 10:50
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В Добром беспилотник прилетел в дом участника СВО: семье собирают помощь
Больше всего досталось детской игровой комнате. Семилетняя девочка чудом не пострадала — она гуляла и несколько раз порывалась домой, но её останавливали другие дети.
«После осмотра территории взрывотехниками начнёт работу комиссия по оценке ущерба. Соответствующие поручения даны главе округа Анатолию Попову», — сообщил глава Липецкой области.
Дом принадлежит семье Шуваевых. Как рассказала GOROD48 28-летняя Ирина Шуваева, обломки беспилотника пробили крышу и попали в детскую игровую комнату. К счастью, семилетняя дочь Ирины гуляла. Девочка чудом не пострадала: за вечер она несколько раз порывалась домой, но её останавливали другие дети. Их теперь Ирина называет их ангелами-хранителями своей дочери.
36-летний муж Ирины — действующий участник СВО был на лечении в госпитале — после полученного 12 мая ранения ему ампутировали палец. У него также другие осколочные ранения и контузия. После прилёта беспилотника его отпустили из госпиталя под рапорт. Сейчас семья наводит порядок в доме.
Сама Ирина Шуваева в момент прилета была на кухне. Она услышала хлопок, в ушах раздался звон, женщина выбежала на улицу и увидела дыру в крыше. После этого на чердаке начался пожар. Ирина позвонила брату и мужу и даже пыталась самостоятельно тушить пламя.
В доме выгорела вся крыша, какая-то мебель сгорела, какая-то промокла во время тушения пожара и пропахла гарью. Повреждены диван, телевизор, сгорели штор. Вся игровая комната — в металлических шариках и осколках.
Теперь многие вещи не подлежат восстановлению. Все что было нажито-потеряно. Семье погорельцев собирают помощь.
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