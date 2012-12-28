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сегодня, 10:50
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В Добром беспилотник прилетел в дом участника СВО: семье собирают помощь

Больше всего досталось детской игровой комнате. Семилетняя девочка чудом не пострадала — она гуляла и несколько раз порывалась домой, но её останавливали другие дети.

Накануне в Добром после прилёта беспилотника загорелся жилой дом. Никто не пострадал. О происшествии вечером рассказал губернатор Игорь Артамонов.

«После осмотра территории взрывотехниками начнёт работу комиссия по оценке ущерба. Соответствующие поручения даны главе округа Анатолию Попову», — сообщил глава Липецкой области.

Дом принадлежит семье Шуваевых. Как рассказала GOROD48 28-летняя Ирина Шуваева, обломки беспилотника пробили крышу и попали в детскую игровую комнату. К счастью, семилетняя дочь Ирины гуляла. Девочка чудом не пострадала: за вечер она несколько раз порывалась домой, но её останавливали другие дети. Их теперь Ирина называет их ангелами-хранителями своей дочери.

36-летний муж Ирины — действующий участник СВО был на лечении в госпитале — после полученного 12 мая ранения ему ампутировали палец. У него также другие осколочные ранения и контузия. После прилёта беспилотника его отпустили из госпиталя под рапорт. Сейчас семья наводит порядок в доме.

Сама Ирина Шуваева в момент прилета была на кухне. Она услышала хлопок, в ушах раздался звон, женщина  выбежала на улицу и увидела дыру в крыше. После этого на чердаке начался пожар. Ирина позвонила брату и мужу и даже пыталась самостоятельно тушить пламя.

В доме выгорела вся крыша, какая-то мебель сгорела, какая-то промокла во время тушения пожара и пропахла гарью. Повреждены диван, телевизор, сгорели штор. Вся игровая комната — в металлических шариках и осколках.

Теперь многие вещи не подлежат восстановлению. Все что было нажито-потеряно. Семье погорельцев собирают помощь.
воздушная тревога
БПЛА
пожар
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Ирина
34 минуты назад
Укажите счёт, куда отправлять деньги
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1
36 минут назад
В жилые дома они не целятся. Целей в районе хватает.
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Почти очевидец
41 минуту назад
Красного уровня не было в районе, после бабаха, минут через 5-10 включили сирену
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СССР
51 минуту назад
не понятно что творится
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Камо
53 минуты назад
Ждите люди с плёнкой на окнах по полгода живу после прилёта ! Всё прекрасно только по телевизору , пропаганда .
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Администрация
сегодня, 11:25
Обязана новое жилье предоставлять
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Гость
сегодня, 11:20
Красный уровень ,а детки ничейные гуляю по Фоку в Сселках.До поры до времени.
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Игорь
сегодня, 11:14
интересно-ни в какой другой дом. либо местные навели .либо "местные" и запустили.
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Партработник
сегодня, 11:12
Предлагаю работникам обкома скинутся деньгами в размере дневного заработка для помощи пострадавшим.
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й
сегодня, 11:01
в "красный уровень" нужно в подвале сидеть, а не гулять
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Ирина
33 минуты назад
А были бы дома, то погибли..
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