В Липецкой области выросло производство автотранспорта и медикаментов, сократилось производство одежды

В целом промышленное производство в Липецкой области по итогам января-апреля выросло на 3,5%, сообщает Липецкстат.

Рост отмечался в трех сферах из четырех — сократилась за четыре месяца только добыча полезных ископаемых (-3,2%).В секторе обрабатывающих производств рост составил 3,9%. Самый высокий показатель — в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, он увеличился по сравнению с прошлым годом в 12,9 раза. Заметно выросли производство медикаментов и медицинских материалов (+36,7%), табачных изделий (+35,4%), текстиля (+30,3%), мебели (+23,8%), пищевых продуктов (+14,9%). Увеличились производства напитков, изделий из кожи, бумаги и бумажных изделий, химических веществ и продукции, резиновых и пластмассовых изделий, оптики. Вместе с тем снизились производства одежды (-24,7%), неметаллической минеральной продукции (-14,6%), кокса и нефтепродуктов, изделий из дерева, электрооборудования, ремонт и монтаж машин и оборудования, металлургическое.В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха был зафиксирован рост на 15,2%, а в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – на 1,7%.