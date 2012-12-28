Пожарные спасли 57-летнего мужчину из горящего четырехквартирного дома

Вместе домом горела надворная постройка.

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Ранним утром 11 июня из горящего четырехквартирного дома на улице Зелёной в Данкове пожарные спасли 57-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Пламя повредило отделку жилой комнаты на восьми квадратных метрах, полностью сгорела стометровая надворная постройка.Еще один пожар произошел сегодня ночью в Ельце на улице Комбинатной: сгорел жилой дом.10 июня в селе Сторожевое Усманского округа сгорел автомобиль «Рено Логан». Также огонь уничтожил бесхозное строение площадью 18 квадратных метров на улице Новолипецкой в Ельце, и две надворные постройки — в деревне Александровка Воловского округа и в Липецке в переулке Серебристом.Трижды пожарные тушили мусор, в том числе в двух пластиковых контейнерах, и остановили один пал сухой травы.