Происшествия
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сегодня, 09:36
Пожарные спасли 57-летнего мужчину из горящего четырехквартирного дома
Вместе домом горела надворная постройка.
Пламя повредило отделку жилой комнаты на восьми квадратных метрах, полностью сгорела стометровая надворная постройка.
Еще один пожар произошел сегодня ночью в Ельце на улице Комбинатной: сгорел жилой дом.
10 июня в селе Сторожевое Усманского округа сгорел автомобиль «Рено Логан». Также огонь уничтожил бесхозное строение площадью 18 квадратных метров на улице Новолипецкой в Ельце, и две надворные постройки — в деревне Александровка Воловского округа и в Липецке в переулке Серебристом.
Трижды пожарные тушили мусор, в том числе в двух пластиковых контейнерах, и остановили один пал сухой травы.
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