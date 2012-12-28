На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Аварийные ремонтные работы на сетях 12 июня будет проводить «РВК-Липецк» по адресам: улица Мичурина, 28б, улица Октябрьская, 49, сообщили в компании — без холодной воды временно останутся потребители трех улиц.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 28а, 28б, 28г, 28в, 28д, 28е по улице Мичурина, №№ 49, 49/2, 51а, 51б, 51д, 53, 53/1, 53 стр.1, 53 стр.2, 55а по улице Октябрьской, № 9 по улице Скороходова, также на объектах «РИР Энерго».Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.