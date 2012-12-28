Известную липецкую предпринимательницу Ирину Кретову будут судить в Саратове за мошенничество
В Липецкой области выросло производство автотранспорта и медикаментов, сократилось производство одежды
28-летняя жительница Тербунского округа перевела деньги «представителю Telegram Людмиле»
Солист Московской филармонии Дмитрий Маслеев открыл XI музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова
Общество
346
сегодня, 17:10
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Аварийные ремонтные работы на сетях 12 июня будет проводить «РВК-Липецк» по адресам: улица Мичурина, 28б, улица Октябрьская, 49, сообщили в компании — без холодной воды временно останутся потребители трех улиц.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
1
0
0
Комментарии