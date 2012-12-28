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Липецкая вечЁрка: БПЛА прилетел в дом, лось на улице и липчанку судят за аферу с отловом собак
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сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: БПЛА прилетел в дом, лось на улице и липчанку судят за аферу с отловом собак

Сегодня, 11 июня, стало известно о том, что беспилотник повредил жилой дом, на улице 50 лет НЛМК лось выскочил под машину, и бизнесвумен Ирину Кретову будут судить за мошенничество.

Накануне вечером в Липецкой области  звучали сирены. В этот раз не пронесло. 

В Добром БПЛА  попал в жилой дом, после чего крыша здания загорелась.  Никто не пострадал: глава семьи,  действующий участник СВО, лечился в госпитале, его дочь гуляла, а его жена готовила еду на кухне. 

В доме выгорела вся крыша, часть мебели сгорела, часть промокла во время тушения пожара и пропахла гарью. Повреждены диван, телевизор, сгорели шторы. Вся детская комната — в металлических шариках и осколках.

Губернатор Игорь Артамонов поручил главе района Анатолию Попову организовать комиссию по оценке ущерба, а жители села  начали сбор помощи пострадавшим.

Сегодня днем также вводился  красный уровень, но  ненадолго.

Накануне вечером на улицу 50 лет НЛМК неожиданно выбежал лось. Он попал под автомобиль «Ауди». Животное погибло. 



28-летний водитель автомобиля не пострадал. Полиция начала проверку по факту ДТП.

Лося в том районе уже видели два года назад, а в 2023 году под колеса автомобиля на улице 50 лет НЛМК попала косуля.

Скандально известную предпринимательницу Ирину Кретову будут судить в Саратове за мошенничество с контрактами на отлов собак. Её обвиняют в хищении более 13,5 млн рублей.

По данным следствия, заключив контракт с мэрией Саратова, Кретова завышала количество отловленных собак. Шесть липчан по этому уголовному делу уже получили свои сроки.

Новостей из судов сегодня было много. Уголовное дело об убийстве в кальян-баре «Мята» ушло в суд. Напомним, эта криминальная история произошла  3 января. 27-летний Руслан Оглы избил 29-летнего Романа Андреева, который от полученных травм захлебнулся кровью и умер. Руслан Оглы скрылся с места преступления, а на следующий день добровольно явился в полицию с признанием вины в хулиганстве.

26-летнего гражданина Украины осудили в Липецке за мошенничество более чем на 2,5 миллиона рублей. Он был курьером телефонных мошенников.

Мэрия подала в арбитражный суд на подрядчика «РВК», компанию «Интех», за  просрочку благоустройства улицы Папина. Улицу раскопали еще в 2023 году»!

Налоговая в арбитражном суде пытается взыскать имущество кондитерской фабрики «Рошен» в Косырёвке — кондитерская фабрика задолжала бюджету налогов более чем на 156 миллионов рублей.

Так как долги фабрика не погасила, налоговая требует обратить взыскание на заложенное имущество, продав его с торгов.

Завтра в Липецке возможен небольшой дождь, а столбики термометров могут подняться до +33 градусов. 

С наступающим праздником, Днем России! О том как его будут праздновать в Липецке можно узнать здесь.
вечЁрка
БПЛА
дикие животные
мошенничество
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