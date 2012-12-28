Липецкая вечЁрка: БПЛА прилетел в дом, лось на улице и липчанку судят за аферу с отловом собак

Сегодня, 11 июня, стало известно о том, что беспилотник повредил жилой дом, на улице 50 лет НЛМК лось выскочил под машину, и бизнесвумен Ирину Кретову будут судить за мошенничество.