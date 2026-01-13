Все новости
Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Происшествия
Напротив детской поликлиники умер 76-летний мужчина
Происшествия
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец
Происшествия
Липецкая вечЁрка: итоги новогодних каникул, резкое похолодание и взрыв на Стаханова
Общество
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
Упавшее дерево придавило «Рено Дастер»
Происшествия
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»
Общество
В Липецке оштрафуют выгрузившего холодильник рядом с пустым мусорным бункером
Общество
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
«Люди «кучкуются» и перебегают дорогу»: на Соколе сломан светофор
Общество
54-летняя сотрудница больницы подозревается в краже денег с карты пациентки
Происшествия
Пациент оскорбил офтальмолога и получил штраф
Происшествия
Разбитые в Ельце при налете БПЛА окна начали закрывать еще ночью
Происшествия
Потеплее одеться и вспомнить молодость
Общество
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
60-летняя липчанка попала в реанимацию после пожара
Происшествия
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Происшествия
458
сегодня, 14:27
5

Разбитые в Ельце при налете БПЛА окна начали закрывать еще ночью

В пострадавших от налета домах работает также комиссия по оценке ущерба.

Еще ночью сотрудники аварийно-спасательной службы Ельца начали работу по временному закрытию поврежденных остеклений в жилых домах. Об этом сообщили в мэрии города.

«С утра специальная комиссия работает на адресах, производит оценку нанесенного ущерба. Параллельно с комиссией работают специалисты, занимающиеся замером окон», — добавили в администрации Ельца.

photo_2026-01-13_13-18-51.jpg

photo_2026-01-13_13-18-49.jpg

Напомним, вечером 12 января в Ельце при падении обломков беспилотников  пострадало остекление частных и многоквартирных домов, возникли пожары. Один БПЛА упал в промышленной зонге города.

Во время атаки ранения получили 20-летний парень и 59-летний мужчина. Первый из них от госпитализации отказался, второго ждет операция: у мужчины сломана ключица и поражена грудная клетка.

К концу этой недели в Ельце начнется замена окон в домах, пострадавших во время атаки БПЛА 5 января.

фото пресс-службы администрации Ельца
воздушная тревога БПЛА
Елец
0
0
0
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
...
38 минут назад
Ничего нет более постоянного, чем временное.
Ответить
Житель
39 минут назад
Если бы коснулось самих чиновников - они бы то же почти 2 недели жили без окон? Заменили бы за 1 - 2 дня. А тут зато всё у них на контроле.
Ответить
Витек
44 минуты назад
Интересно, окна поменяют на пластиковые или просто стекла вставят (на фото древние деревянные). Если просто стекла, то почему ждать конца недели? На любой стеклорезке сделать можно за час.
Ответить
Ветеран
49 минут назад
Все нормально к лету окна вставят
Ответить
Надежда
52 минуты назад
Хоть проверяйте что пишите! Какие обломки безбилетников,какие промышленные зонги! Как же достала ваша безграмотность.
Ответить
