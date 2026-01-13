Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
сегодня, 14:27
Разбитые в Ельце при налете БПЛА окна начали закрывать еще ночью
В пострадавших от налета домах работает также комиссия по оценке ущерба.
«С утра специальная комиссия работает на адресах, производит оценку нанесенного ущерба. Параллельно с комиссией работают специалисты, занимающиеся замером окон», — добавили в администрации Ельца.
Напомним, вечером 12 января в Ельце при падении обломков беспилотников пострадало остекление частных и многоквартирных домов, возникли пожары. Один БПЛА упал в промышленной зонге города.
Во время атаки ранения получили 20-летний парень и 59-летний мужчина. Первый из них от госпитализации отказался, второго ждет операция: у мужчины сломана ключица и поражена грудная клетка.
К концу этой недели в Ельце начнется замена окон в домах, пострадавших во время атаки БПЛА 5 января.
фото пресс-службы администрации Ельца
