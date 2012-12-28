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12 минут назад

Бензин продолжает дорожать в Липецкой области

Цена премиального бензина АИ-98 перешагнула за 95 рублей. 

Цены на бензин продолжили расти в Липецкой области на прошлой неделе — как и неделей ранее, подорожали все четыре наблюдаемых видов топлива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо со 2 по 8 июня.

Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,51% и составила 68,03 рубля за литр (неделей ранее — 67,68 рубля за литр). На 0,42% выросла стоимость бензина АИ-92, он подорожал с 64,26 рубля до 64,52 рубля. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,59% — его цена составила 70,57 рубля (неделей ранее 70,16 рубля). На 0,4% увеличилась цена бензина АИ-98 и составила 95,04 рубля против 94,66 рубля за литр неделей ранее. Заметнее всего, на 0,79% подорожало дизельное топливо — с 75,85 до 76,45 рубля. Рост цен составил от 16 до 60 копеек. 
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