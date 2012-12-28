Все новости
Общество
183
27 минут назад

Липецкая вечЁрка: смертельное ДТП, ампутация лишнего пальца и яблони у Быханова сада

Сегодня, 13 августа, водитель врезался в автомобиль дорожных рабочих и погиб, врачи рассказали о сложной операции, и у Быханова сада высадили яблони.

В Елецком районе на 393-м километре платного участка трассы «Дон» автомобиль «Эксид» врезался в прицеп машины дорожных рабочих, после чего отлетел в припаркованный автомобиль «Ауди». 28-летний водитель «Эксида» погиб.

Дорожники наносили разметку.

А накануне в Липецке на улице Шерстобитова 17-летний подросток на электровелосипеде попал под автомобиль «Митсубиси». От удара парень отлетел под колеса «ВАЗ-2115». Подростка отвезли в больницу.



«В России новая беда появилась — электровелосипеды, скутеры! Учитывая возросшее количество автомобилей, безграмотность водителей и абсолютную незащищенность скутеристов!», — считает кит.

«Почему до сих пор все эти китайские велосипеды, самокаты к мотоциклам не приравняют? Сделать необходимым получить права по облегченной схеме прямо в школе. Зато и водителям спокойнее, и дети под колеса прыгать перестанут», — предложил омсквич.

«Электровелосипедист тоже хорош, видит, что не пропускают и идет на таран, бессмертным себя почувствовал, будет ему урок», — написал Липчанин76.

«Велосипедист, лёжа на больничной койке, помни — ты был прав!», — заметила Истина.

А вечером в Ельце на улице Орджоникидзе столкнулись «Форд Мондео» и мотоцикл «Хонда».  45-летнего мотоциклиста отвезли в больницу.

Сегодня на улице 50 лет НЛМК столкнулись два «Хендая»: микроавтобус и седан. Госпитализирована п пассажирка легковушки.



Елецкие врачи удалили шестой палец с ноги четырёхлетней девочке.  Лишний палец мешал ребенку и причинял боль при хотьбе.   



Комментаторов GOROD48 совсем не впечатлила эта новость.

«Видно Анна Маркова не знает, что такие операции в далекие 70-80 годы прошлого столетия делались у нас в Липецке в больнице на Дачном», — написала Бабушка.

«В Курске сделали сыну на руке в 1990 году. Какой здесь героизм. Вспоминаем СССР и идем верной дорогой», — добавил Липчанин.

«Бабушка говорила — кто имеет шесть пальцев, мог видеть нечистую силу, но это было давно и времена другие», — сообщил Дед.

У Быханова сада сегодня посадили 32 яблони сорта «Скарлет». Они очень красиво цветут. Но плоды у них маленькие, их не едят.



Яблони посадили на месте погибших пирамидальных тополей.

«Липчане все равно попробуют. И не сомневайтесь», — написал про яблоки Ну уж.

«Липы почему не сажают? Они красивые и цветут, и пахнут!», — спросил Липецкий.

«Картошку сажать надо!», — уверен Алькаш.

«Приведите в порядок клумбы от Торнадо до Ноябрьского. Посадите там ещё хвойные деревья. Раньше там сажали цветы, а сейчас там просто трава. Будет красиво, если там будут расти хвойные, такой мини лес», — попросила Animal planet.

Сибирская кедровая Сосна, которая уже 170 лет растет в парке музея-усадьбы П. П. Семенова-Тян-Шанского в деревне Рязанка Чаплыгинского района, стала участницей конкурса на главное дерево страны. Правда, конкурс не выиграла. Победителем оказалась «Бабушка Ива» из Ростовской области.



По легенде, сосну посадил сам Петр Семенов-Тян-Шанский, когда ухаживал за своей будущей женой Верой Чулковой, как символ их любви. После венчания Пётр показал Вере деревце. Прикоснувшись к кедру, она загадала желание, чтобы их первенцем был мальчик. Желание сбылось — в семье родился сын Дмитрий.

Липчане продолжают присылать GOROD48 фотографии не в срок цветущих деревьев. Теперь на улице Интернациональной расцвела  розовая акация или робиния щетинистоволосая



Выходя из дома завтра не забудьте зонт. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.  Температура воздуха составит от +22 до +24 градусов.

И обратите внимание, санитарные врачи не рекомендовали купаться на пляже в Тракторном. Он был единственным, где до недавнего времени пробы воды отвечали нормам. Теперь все. Да и на улице холодает. 
вечЁрка
ДТП
здравоохранение
озеленение
