45-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Фордом»

Вечером 12 августа в Ельце на улице Орджоникидзе столкнулись «Форд Мондео» и мотоцикл «Хонда». 45-летний мотоциклист госпитализирован.Как сообщает отдел Госавтоинспекции по Ельцу, 29-летний водитель «Форда» при повороте налево в нарушение дорожной разметки не предоставил преимущество в движении мотоциклисту.