Происшествия
30 минут назад
45-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Фордом»
Водитель автомобиля при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу.
Как сообщает отдел Госавтоинспекции по Ельцу, 29-летний водитель «Форда» при повороте налево в нарушение дорожной разметки не предоставил преимущество в движении мотоциклисту.
